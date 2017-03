Segir Tom Stranger staðalímynd „góða nauðgarans“: „Það eina sem hann hefur gert er að viðurkenna að hann framdi brot“

„Hættið að lofsyngja nauðgara fyrir að viðurkenna að hann nauðgaði einhverjum. Þið eruð að hylla nauðgara,“ ritar Liv Wynter listamaður og aktívisti í grein sem birtist í veftímaritinu Huck og vísar þar í umdeildan gjörning rithöfundarins Þórdísar Elvu og Ástralans Tom Stranger. Bók Þórdísar Elvu og Tom, Handan fyrigefningar og TED- fyrirlestur sem fylgdi í kjölfarið hefur vakið heimsathygli en þar segir frá því þegar Tom nauðgaði Þórdísi Elvu á unglingsaldri og hvernig þau gerðu upp fortíðina í sameiningu, mörgum árum síðar. Fjallað hefur verið um bókina í öllum helstu fréttamiðlum heims undanfarnar vikur þar sem Tom er ýmist hampað fyrir að axla ábyrgð á brotinu eða hneykslast er á því að kynferðisbrotamaður fái vettvang til að tjá sig.

Í grein sinni segist Wynter sjálf vera þolandi kynferðisofbeldis og að hún skammist sín hvergi við að viðurkenna að hún sé „bálreið“ yfir gjörningi Þórdísar og Toms. Segir hún gjörninginn gefa í skyn að nauðgari eigi alltaf skilið að fá fyrirgefningu svo lengi sem hann biðji um það. Þá kveðst henni blöskra að nauðgari sé hylltur fyrir það eitt að viðurkenna brot sem hann framdi fyrir mörgum árum og kveðst gera ráð fyrir að Tom muni fá boð í ófáa sjónvarpsþætti og pallborðsumræður fyrir „afrek“ sitt.

Þá minnist Wynter á hugttakið um „góða nauðgarann“ - ungan, vel menntaðan og vel stæðan hvítann karlmann sem sýnir iðrun fyrir kynferðisbrot. Í því samhengi nefnir hún hinn bandaríska Brock Turner sem nauðgaði konu á skólalóð Stanford háskóla árið 2015 en hlaut aðeins nokkurra mánaða fangelsisdóm.

„Við erum búin að búa til „góða nauðgarann“- nauðgarann sem gengst við brotinu og fær um leið syndaaflausn. Hans upplifun fær sama vægi og upplifun þolandans,“ ritar Wynter en hún kveðst einnig hugsa til þess með skelfingu að nauðgarar muni nú í auknum mæli fara að hafa uppi á þeim sem þeir brutu á og krefjast fyrirgefningar.

Þá segir Wynter að samhliða „góða nauðgaranum“ hafi einnig orðið til hugtakið um „góða þolandann“. „Góði þolandinn“ er sá sem tekst að sætta sig við fortíðina og jafna sig á áfallinu.

„Góði þolandinn fyrirgefur nauðgaranum og sá allra besti gerir það opinberlega og hvetur þolendur aðra til að gera hið sama.“

Wynter segir leiðina sem Þórdís fór ekki aðeins hentuga fyrir nauðgarann, heldur hagnist hann líka á henni; hann sleppi við refsingu, losni við iðrun og skömm og græði jafnvel peninga í leiðinni. Þá tekur hún fram að Tom hafi eingöngu gengist við brotinu og brugðist við vegna þess að Þórdís hafi tekið fyrsta skrefið og sent honum bréf.

„Það eina sem hann hefur gert er að viðurkenna að hann framdi brot, og hvað með það?,“

ritar Wynter og bætir við: „Það er prýðilegt að Þórdísi hafi tekist að finnna frið með því að sættast við nauðgara sinn. En varðandi Tom, nauðgara sem slapp og endaði með bókasamning í höndunum? Í sannleika sagt þá er ég ekki að kaupa þetta.“

Þórdís og Tom héldu erindi á All About Women hátíðinni í Sidney um síðustu helgi en í kjölfarið ræddi Þórdís Elva gjörninginn í sjónvarpsþættinum Q&A. Nokkuð hart var sótt að Þórdísi í þættinum. Til að mynda sagði annar gestur, lögfræðingurinn Josephine Cashman það skila litlu fyrir „hið venjulega fórnarlamb“ að fara sáttaleiðina líkt og Þórdís Elva gerði. Dómstólar og lögregla væru besta leiðin. Hér má finna umfjöllun breska Guardian um þáttinn.

Þá gagnrýndi Cashman að Tom kæmi til með að græða peninga á sölu bókarinnar og fyrirlestrum og minnist á að áður hefðu þolendur fyrirgefið gerendum í heimilisofbeldismálum, með hrikalegum afleiðingum.

Þórdís Elva svaraði á þá leið að það að fyrirgefa Tom hefði aldrei verið fyrir hann, heldur hana. Þá sagði hún að á þessum tíma hefði hún hreinlega verið á barmi taugaáfalls.

„Fólk heldur að maður sé að gefa gerandanum eitthvað þegar maður fyrirgefur. Fyrir mér er þetta ekki þannig. Fyrir mér var fyrirgefningin eitthvað sem gerði mér kleift að skila skömminni og sjálfsásökunum sem voru að éta mig upp að innan og leggja líf mitt í rúst.“

Þá sagði Þórdís Elva að með því að birtast saman á sviði væri ekki verið að gefa Tom sérstakt vægi, heldur væri verið að gefa „nauðgara tækifæri til að lýsa þeim ólýsalega sársauka sem hann hefur valdið. Jafnframt tók hún fram að hún fengi meirihlutann af sölu bókarinnar en Tom væri að að íhuga að gefa sinn hluta af sölunni til góðgerðarmála.

Our court system has evolved & it's not going to work to have rapists contacting victims, says @Josieamycashman @thordiselva replies #QandA pic.twitter.com/d1JA9e5W3w