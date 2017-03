Tilnefndir í sama flokkir og America´s Next Top Model, Orange is the New Black og E News

WOW air er tilnefnt til Shorty verðlaunanna fyrir SnapTravelers herferðina sem vakti mikla athygli erlendis á síðasta ári. Tilnefnt er í flokknum Best Use of Snapchat sem beinir sjónum að því hvernig best er hægt að nýta Snapchat til þess að koma skilaboðum sínum á framfæri. Aðrir sem tilnefndir eru í sama flokki eru þekkt nöfn á borð við America´s Next Top Model, Orange is the New Black og E News.

„Það er afar ánægjulegt að vera tilnefnd til þessara verðlauna. Þetta er afrakstur mikillar vinnu og segir okkur það að við erum að ná að höfða til fólks á samfélagsmiðlum á skemmtilegan og nýstárlegan hátt sem vekur athygli þvert á landamæri. Við ætlum að halda áfram á þessari braut og stefnum hátt,“ segir Engilbert Hafsteinsson framkvæmdastjóri sölu- og markaðssviðs WOW air.

SnapTraveler herferðin stóð yfir í 73 daga á síðasta ári þar sem fjórir ferðalangar, sem valdir voru úr þúsundum umsókna, ferðuðust um heiminn og snöppuðu. Úr varð fjölbreytt ferðaefni sem náði til 10 milljóna notenda samfélagsmiðla og rataði í fjölmiðla á borð við Washington Post, Bloomberg, Condé Nast og ABC. Þetta er mest deilda fréttin á samfélagsmiðlum um WOW air en henni var deilt 1,4 milljón sinnum.

Shorty verðlaunin eru veitt árlega þeim sem þykja hafa skarað fram úr á samfélagsmiðlinum. Sigurvegararnir verða kynntir í apríl en þetta er í níunda skipti sem verðlaunin eru veitt: