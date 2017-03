Hér eru ódýrustu borgir Evrópu

Það þarf ekki endilega að eyða heilum mánaðarlaunum, eða því sem næst, þegar farið er í helgarferð til áfangastaða víða í Evrópu. Pör sem ákveða til dæmis að fara til Vilníus, höfuðborgar Litháens, geta notið alls þess sem borgin hefur upp á að bjóða fyrir um það bil 40 þúsund krónur svo dæmi sé tekið.

Post Office Travel Money, breskt ferðaþjónustufyrirtæki, birti á dögunum lista yfir ódýrustu borgir Evrópu. Teknar voru saman upplýsingar um hvað dæmigerð helgarferð, frá föstudegi til sunnudags, kostar. Inni í þessari upphæð er meðal annars matur á veitingahúsi, hótelgisting og almenningssamgöngur, en hafa ber í huga að flugfargjöld eru ekki í upphæðinni enda geta þau verið mjög misjöfn eftir flugfélögum og hvenær er farið. Flogið er til nokkurra af þessum áfangastöðum beint frá Íslandi en í sumum tilfellum þarf að taka tengiflug sem gæti hækkað kostnaðinn og lengt ferðalagið talsvert.

Loks er rétt að geta þess að um viðmiðunarverð er að ræða og þótt hægt sé að eyða mun hærri upphæðum gefur verðið ágæta mynd af verðlagi í viðkomandi borgum.

1.) Paphos, Kýpur – 19.200 krónur

Paphos er rúmlega 60 þúsund íbúa strandborg á suðvesturströnd Kýpur. Samkvæmt úttekt Post Office, sem náði til 36 evrópskra borga, er Paphos sú ódýrasta. Hægt er að komast til Paphos til dæmis frá London og fleiri stöðum í Evrópu.

Kaffibolli:356 krónur

Bjór: 320 krónur

Gos: 260 krónur

Vínflaska: 390 krónur

Þriggja rétta máltíð fyrir tvo með víni hússins: 4.600 kónur

Rúta eða lest frá flugvelli til miðborgar: 370 krónur

Tveggja daga almenningssamgöngukort: 1.230 krónur

Útsýnisferð í rútu um borgina: 2.000 krónur

Kostnaður við að skoða vinsælasta kennileiti borgarinnar – Pafos Mosaics: 550 krónur

Kostnaður við skoða safn – Ethnographical Museum of Pafos : 370 krónur

Kostnaður við að skoða listasafn – Pafos Municipal Gallery: Ókeypis

Tveggja nátta gisting fyrir tvo fullorðna á þriggja stjörnu hóteli: 8.600 krónur

2.) Vilníus, Litháen – 19.344 krónur

Vilníus er höfuðborg Litháens og verður þessi fallega borg sífellt vinsælli meðal ferðalanga. Hægt er að komast beint til Vilníus frá Keflavík með Wizz Air.

Kaffibolli: 185 krónur

Bjór: 257 krónur

Gos: 220 krónur

Vínflaska: 294 krónur

Þriggja rétta máltíð fyrir tvo með víni hússins: 6.000 krónur

Rúta eða lest frá flugvelli til miðborgar: 160 krónur

Tveggja daga almenningssamgöngukort: 854 krónur

Útsýnisferð í rútu um borgina: 1.470 krónur

Kostnaður við að skoða vinsælasta kennileiti borgarinnar – Church of St Anne: Ókeypis

Kostnaður við skoða safn – Palace of the Grand Dukes of Lithuania: 430 krónur

Kostnaður við að skoða listasafn – National Gallery of Art: 220 krónur

Tveggja nátta gisting fyrir tvo fullorðna á þriggja stjörnu hóteli: 9.200 krónur

3.) Riga, Lettland – 20.836 krónur

Höfuðborg Lettlands hefur upp á svo margt að bjóða; fegurð, góðar verslanir og ýmiskonar afreyingu. Hægt er að komast beint til Riga frá Keflavík með airBaltic.

Kaffibolli: 370 krónur

Bjór: 306 krónur

Gos: 294 krónur

Vínflaska: 430 krónur

Þriggja rétta máltíð fyrir tvo með víni hússins: 7.400 krónur

Rúta eða lest frá flugvelli til miðborgar: 280 krónur

Tveggja daga almenningssamgöngukort: 1.230 krónur

Útsýnisferð í rútu um borgina: 1.840 krónur

Kostnaður við að skoða vinsælasta kennileiti borgarinnar – Dome Cathedral: 370 krónur

Kostnaður við skoða safn – Latvian National Museum of Arts: 430 krónur

Kostnaður við að skoða listasafn – Art Museum Riga Bourse: 430 krónur

Tveggja nátta gisting fyrir tvo fullorðna á þriggja stjörnu hóteli: 7.500 krónur

4.) Varsjá, Pólland – 21.200 krónur

Varsjá er vinsæll áfangastaður meðal ferðamanna enda falleg borg sem hefur upp á flest að bjóða sem ferðamenn sækja í. Hægt er að fljúga beint til Varsjár, til dæmis með Wizz Air, Wow air og Icelandair.

Kaffibolli: 300 krónur

Bjór: 240 krónur

Gos: 180 krónur

Vínflaska: 450 krónur

Þriggja rétta máltíð fyrir tvo með víni hússins: 4.400 krónur

Rúta eða lest frá flugvelli til miðborgar: 260 krónur

Tveggja daga almenningssamgöngukort: 715 krónur

Útsýnisferð í rútu um borgina: 1.800 krónur

Kostnaður við að skoða vinsælasta kennileiti borgarinnar – Royal Castle : 895 krónur

Kostnaður við skoða safn – Warsaw Uprising Museum: 600 krónur

Kostnaður við að skoða listasafn – Zacheta Gallery: 450 krónur

Tveggja nátta gisting fyrir tvo fullorðna á þriggja stjörnu hóteli: 11.000 krónur

5. Búdapest, Ungverjaland – 21.700 krónur

Búdapest er ein vinsælasta borg Evrópu meðal ferðamanna enda er hún bæði falleg og ódýr. Hægt er að komast beint til Búdapest frá Keflavík með Wizz Air.

Kaffibolli: 230 krónur

Bjór: 314 krónur

Gos: 188 krónur

Vínflaska: 500 krónur

Þriggja rétta máltíð fyrir tvo með víni hússins: 4.800 krónur

Rúta eða lest frá flugvelli til miðborgar: 295 krónur

Tveggja daga almenningssamgöngukort: 1.385 krónur

Útsýnisferð í rútu um borgina: 2.500 krónur

Kostnaður við að skoða vinsælasta kennileiti borgarinnar – Matthíasarkirkjan : 630 krónur

Kostnaður við skoða safn – Hungarian National Museum: 670 krónur

Kostnaður við að skoða listasafn – Hungarian National Gallery: 755 krónur

Tveggja nátta gisting fyrir tvo fullorðna á þriggja stjörnu hóteli: 9.430 krónur

Fleiri ódýrar borgir:

Kraká, Pólland – 22.300 krónur

Lissabon, Portúgal – 22.500 krónur

Prag, Tékkland – 25.250 krónur

Aþena, Grikkland – 26.500 krónur

Palma, Mallorca – 27.200 krónur

Strasbourg, Frakkland – 27.800 krónur

Dubrovnik, Króatía – 28.700 krónur

Tallin, Eistland – 29.000 krónur

Lille, Frakkland – 29.600 krónur

Nice, Frakkland – 30.400 krónur

Moskva, Rússland – 30.600 krónur

Berlín, Þýskaland – 32.000 krónur

Madrid, Spánn – 36.200 krónur

Róm, Ítalía – 36.500 krónur

Edinborg, Skotland – 37.500