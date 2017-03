Gagnrýna Gló fyrir að auglýsa „niðursneidd lík á tilboði“

Allt fór á hliðina í samfélagi vegan-fólks þegar Vigdís Howser Harðardóttir, Reykjavíkurdóttir með meiru, skrifaði færsu á Facebook-síðu Vegan Íslands þar sem hún fordæmdi veitingastaðinn Gló fyrir að auglýsa „niðursneidd lík á tilboði“. Gló hefur um langt skeið verið álitinn einn besti vegan-veitingastaður landsins, jafnvel fyrir utan landsteinana, en veitingastaðurinn hefur frá fyrstu tíð boðið upp á kjúklingarétt dagsins samhliða vegan-réttunum.

Auglýsingar Gló „sick“

Það voru hinsvegar auglýsingar Gló á Facebook sem fóru fyrir brjóstið á Vigdísi. „Mér finnst í alvörunni sick hvernig auglýsingar hafa verið undanfarið hjá Gló. Hér er ein frá því í dag. Niðursneiddur Holtakjúklingur á aðeins 2.099 krónur with a great salad on the side. OJfokkingOJ. Step up your game Gló eða ég versla ekki við ykkur lengur. Það er ekki hægt að þykjast vera voða vegan á því og bjóða svo uppá niðursneidda alifugla,“ skrifaði Vigdís. Þá sagðist hún frekar versla við veitingastaðinn Roadhouse sem væri þó „snarheiðarlegur að vera ógeð með lík og bjóða uppá vegan option frekar en einhverjir hipsters sem geta ekki staðið með málstaðnum og dýrunum 100%.“

Bergþór varði Gló

Var færslunni almennt vel tekið og tóku fjölmargir undir orð hennar um að þeir myndu ekki versla aftur við veitingastaðinn fyrr en að „lík“ færu af matseðlinum auk þess sem veitingastaðurinn var gagnrýndur fyrir að markaðsetja sig sem vegan/raw veitingastað.

Undirtektirnar voru slíkar að Vigdís skellti upp skoðanakönnun á síðunni þar sem hún leitaði eftir stuðningi við eftirfarandi fullyrðingu. „Sniðgöngum Gló þar til þau hætta að selja bútuð lík. Alifuglar eru gáfuð dýr, ekki eitthvað á matardiskinn. Þau auglýsa þetta líka sem free range happy chick þegar þetta er í raun Holtakjúklingur“.

Þar var stuðningurinn ekki eins afgerandi en rúmlega þrjátíu einstaklingar sögðust ætla að taka þátt í því að sniðganga veitingastaðinn á meðan að rúmlega 200 manns ætluðu að halda tryggð við Gló. Einn af þeim var Bergþór Pálsson sem fannst illa vegið að Gló. „ Það er fjöldinn allur af veitingastöðum sem býður upp á vegan mat, en Gló er þó í fararbroddi og hlýtur því að leggja áherslu á það í ímyndarsköpun. Eftir því sem fleiri kjósa vegan lífsstíl, verður örugglega grundvöllur til að opna algjörlega vegan stað. Ég er ekki í vafa um að það kemur að því mjög fljótlega, en þangað til er það eins og að skjóta sig í fótinn að vegan fólk ráðist á þann stað sem er langfremstur á þessu sviði,“ sagði Bergþór.

Markaðsstjóri lægir öldurnar

Moldviðrið varð til þess að Sæunn Ingibjörg Marinósdóttir, markaðsstjóri Gló og upplýsingafulltrúi Samtaka grænmetisæta, sá þann eina kost að stíga fram og lægja öldurnar. Hún bauð forsprakkanum Vigdísi og þremur öðrum áhugasömum „vegönum“ til þess að koma í framleiðslueldhús veitingastaðarins og skoða allt, bæði aðstöðuna og eldunarferlið.

Vigdís þakkaði pent fyrir. „Gló hjartað slær greinilega mjög hratt hérna í hópnum og ætlaði ekkert að reyna að móðga neinn með þessu þó ég sé með róttækar hugsanir. Kannski kíki ég í heimsókn næst þegar ég er á bíl og kaupi mér klárlega veg-ostapopp í leiðinni,“ sagði Vigdís.