Fangi á Hólmsheiði: „Það er farið illa með mig hérna“

Þorbjörn Haukur Liljarson, fangi á Hólmsheiði, segir farir sínar ekki sléttar af samskiptum sínum við Fangelsismálastofnun og lækna á Hólmsheiði. Nýverið fór hann í bráðnauðsynlega aðgerð á hrygg og átti að dveljast í nokkra mánuði á Grensási til að jafna sig. Þorbjörn Haukur missteig sig og datt í það á sjúkrabeði og refsingin var sú að hann var sendur aftur á Hólmsheiði. „Ég viðurkenni fúslega að ég missteig mig en viðbrögð Fangelsismálastofnunar eru alltof harkaleg. Þetta er of hörð refsing fyrir eitt feilspor. Ég er fárveikur og á að vera á sjúkrahúsi en ekki í fangelsi. Það er verið að fara illa með mig,“ segir Þorbjörn Haukur Liljarson í samtali við DV.

Hann segist ekki fá að fara í sjúkraþjálfun og allur gangur sé á því hvort læknarnir, sem koma í fangelsið tvisvar í viku, vilji yfir höfuð hitta hann. Í svari frá Fangelsismálastofnun kemur fram að stofnunin geti ekki tjáð sig um einstök mál en að fangar eigi rétt á sömu heilbrigðisþjónustu og aðrir. Þá meti læknar þörf fanga á þjónustu eins og sjúkraþjálfun. Ef þeir gefi grænt ljós þá sjái starfsmenn fangelsisins um að flytja fangann þangað sem þjónustan er veitt.

Hætti að geta gengið

Þorbjörn Haukur afplánar nú eftirstöðvar fangelsisdóms á Hólmsheiði. Þann dóm hlaut hann fyrir líkamsárás gegn þáverandi kærustu sinni en Þorbjörn Haukur var í mikilli óreglu á þeim tíma. Alls hefur hann hlotið 19 dóma fyrir margs konar brot frá árinu 1990. „Ég á mína svörtu fortíð sem ég þarf að takast á við. Ég er reyna að vera edrú og snúa við blaðinu. Þrátt fyrir fortíð mína þá er ekki þar með sagt að það megi brjóta á mér mannréttindi,“ segir Þorbjörn Haukur.

Síðan á ég að vera í sjúkraþjálfun daglega en það er enginn sem skutlar mér þangað.

Að sögn Þorbjörns Hauks fór hann að finna fyrir doða í höndum og fótum fyrir nokkru. „Ég hætti að finna fyrir fótunum. Smátt og smátt versnaði ég og að lokum var ég orðinn rúmliggjandi,“ segir hann. Rannsókn leiddi í ljós að ómeðhöndlaður áverki sem hann hlaut vegna mótorhjólaslyss fyrir rúmum tveimur áratugum hafði valdið þrýstingi á mænuna. Þorbjörn Haukur var drifinn í aðgerð og fékk frestun á afplánun fangelsisdómsins. „Það voru festir saman á mér þrír efstu hryggjarliðirnir með skrúfum og plötum auk þess sem hreinsað var út úr efsta liðnum. Læknirinn sagði við mig að ef þetta hefði dregist í hálft ár í viðbót þá hefði ég ekki gengið aftur og líklega misst allan mátt í höndunum einnig. Það var talsvert áfall,“ segir Þorbjörn Haukur. Aðgerðin heppnaðist vel og varð til þess að hann gat gengið aftur.

Átti að vera í sjúkraþjálfun í allt að tvö ár

Hann átti síðan að jafna sig á Grensás og ná fyrri heilsu með reglulegri sjúkraþjálfun. Hann hafði aðeins dvalið á Grensás í rúma viku þegar hann brá sér af deildinni til þess að hitta konuna sína. „Það endaði með hávaðarifrildi og þá gerði ég þau mistök að detta í það,“ segir Þorbjörn Haukur. Þegar upp um hann komst var hann handtekinn og látinn hefja afplánun aftur á Hólmsheiði. Þau viðbrögð telur hann afar harkaleg og óttast að hann fái ekki bót meina sinna þar.

„Ég fæ aðeins væg verkjalyf frá fangavörðum sem slá ekkert á verkina. Síðan á ég að vera í sjúkraþjálfun daglega en það er enginn sem skutlar mér þangað. Fyrir aðgerðina var mér tjáð að ég þyrfti líklega að vera í sjúkraþjálfun í allt að tvö ár. Hérna kemst ég ekki í neitt slíkt,“ segir Þorbjörn Haukur. Að hans sögn finnur hann ekki fyrir fótum sínum auk þess sem hann er dofinn í fingrunum. „Samfangar mínir hafa aðstoðað mig við að skera niður matinn því ég get það ekki sjálfur. Ég get gengið á sléttu yfirborði og ég get horft fram fyrir mig. Undanfarið hef ég ekki getað farið út þegar það er leyft því að ég get ekki gengið í snjónum. Ég dett bara fram fyrir mig,“ segir Þorbjörn Haukur.

Fangelsismálastofnun segir að þeir fái þjónustu sem þurfi

Læknar heimsækja Hólmsheiði tvisvar í viku og Þorbjörn Haukur segir farir sínar ekki sléttar af þeim. „Fyrst þegar ég kom til baka þá hæddist læknirinn að mér fyrir að hafa dottið í það. Síðan hafa þeir neitað að hitta mig í nokkur skipti,“ segir Þorbjörn Haukur en læknar á Hólmsheiði vega og meta hvaða fanga þeir hitta þegar heimsóknir standa yfir, tvisvar í viku. „Ég er sárkvalinn og ég tel að verið sé að fremja á mér gróft mannréttindabrot,“ segir Þorbjörn Haukur.

Í skriflegu svari frá Fangelsismálastofnun kemur fram að ekki sé hægt að fjalla um einstök mál fanga. Almennt eigi fangar rétt á sambærilegri heilbrigðisþjónustu og aðrir. „Í þessu felst meðal annars að þeir eiga rétt á að fara til sjúkraþjálfara, sé þess þörf samkvæmt mati læknis. Í slíkum tilvikum eru þeir keyrðir til og frá af fangaflutningsmönnum. Þá skal læknir skoða fanga við upphaf afplánunar og ef þörf krefur meðan á afplánun stendur. Læknir kemur reglulega í fangelsin og metur hverju sinni við hverja hann talar í það skiptið. Það er því alveg á hreinu að ef læknir telur þörf á að fangi fari til sjúkraþjálfara þá sér viðkomandi fangelsi um að koma honum þangað,“ segir Erla Kristín Árnadóttir, sviðsstjóri fullnustusviðs Fangelsismálastofnunar.