Íslendingurinn sem handtekinn var í Texas hefur einnig verið kærður hér á landi

Íslenskur karlmaður sem handtekinn var í Texas grunaður um að beita kærustu sína ofbeldi hefur einnig verið kærður hér á landi. Maðurinn er fyrrverandi forstjóri og þekktur í heimi viðskipta á Íslandi.

Hann var handtekinn á fimmudag af lögreglunni í Austin Texas grunaður um heimilisofbeldi. Líkt og kom fram í fyrri frétt DV var maðurinn handtekinn klukkan 02:15 að staðartíma og færður á lögreglustöð. Þar var hann skoðaður af heilbrigðisstarfsmanni. Meint brot voru færð til bókar klukkan 03:32.

Í lögregluskýrslu segir að maðurinn hafi verið handtekinn og grunaður um að hafa:

„intentionally, knowingly, or recklessly causes bodily injury to another, including the person's spouse“

Sem þýðir að hafa viljandi, vitandi eða af gáleysi valdið annarri manneskju eða maka líkamsstjóni.

Maðurinn var fluttur í Travis County Jail í Texas og var í haldi þar til síðdegis næsta dag. Klukkan 16:47 þann 10. mars var manninum sleppt eftir að hann greiddi sex þúsund dollara í tryggingarfé eða um 667 þúsund krónur. Hann getur óskað eftir að fá að ferðast en þarf þá samþykki dómara.

Maðurinn hefur ekki hlotið refsidóm hér á landi en DV hefur heimildir fyrir því að önnur kona hafi lagt fram kæru á hendur honum og sakað hann um ofbeldi. Það mál og fleiri eru til skoðunar hjá lögreglu.