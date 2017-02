Svona á að „klæðast eins og kona“

Donald Trump hefur enn og aftur vakið reiði femínista. Nýjar fregnir herma að hann hafi sagt kvenkyns starfsfólki sínu að þær eigi að alltaf „klæða sig eins og konur“ þegar þær eru í vinnunni. Samkvæmt fréttavefnum Axios sem ræddi við heimildarmenn innan Hvíta hússins eiga karlmenn sem vinna hjá Trump að vera „gáfulega“ klæddir. Það þýðir að þeir eiga að vera vel snyrtir með bindi frá þekktu merki. Reglur um klæðaburð kvenna eru aftur á móti óskýrari. Það er einungis sagt að þær eigi að „klæða sig eins og konur“.

Þessar reglur hafa hrint af stað herferð á Twitter undir myllumerkinu #DressLikeAWoman , eða klæddu þig eins og kona. Konur úr ólíkum áttum, til dæmis skurðlæknar, slökkviliðskonur, íþróttakonur, leikkonur og geimfarar hafa deilt myndum með myllumerkinu og sýnt þannig hinn óendanlega fjölbreytileika sem fest í því að klæða sig „eins og kona.“

Hér að neðan má sjá nokkrar þeirra:

Me & my son; he's dressed like a man & I am dressed like a woman. In case you couldn't tell. #DressLikeAWoman pic.twitter.com/nVM2Emssj2 — Tara Wildes (@TaraWildes) February 3, 2017

I study how Shetland formed over 3 billion years. I'm an #actuallivingscientist and I #DressLikeAWoman while I'm doing it. pic.twitter.com/GZMQJ8cwlf — Steph Walker (@StephWalker91) February 4, 2017

This is how I #DressLikeAWoman while studying paleoatmosphere by examining microscopic gas inclusions in halite. #actuallivingscientist 💁🏼 pic.twitter.com/aluh7MLTbZ — Kristen (@KristenKShaver) February 4, 2017

Katharine Hepburn was harshly criticized about not wearing a skirt: "I’ll wear it to your funeral.” #DressLikeAWoman pic.twitter.com/oChRYj0nNM — CosmosCath (@CathRn111) February 4, 2017