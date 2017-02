Bandaríkin væru fátækari án þeirra

Tilskipun Donalds Trump, forseta Bandaríkjanna, þess efnis að banna fólki frá sjö ríkjum að koma til Bandaríkjanna hefur vakið reiði margra. Tilskipunin tekur til ríkisborgara Íraks, Írans, Líbíu, Sómalíu, Sýrlands, Súdans og Jemen en ríkin eiga það sameiginlegt að þar eru múslimar í meirihluta. Mannréttindasamtök og ríkisstjórnir heilu ríkjanna, þar á meðal Íslands, hafa gagnrýnt bandarísk yfirvöld.

Fjölmargir þekktir Bandaríkjamenn, einstaklingar sem hafa skarað fram úr á sínu sviði, eiga rætur sínar að rekja til þessara landa. Steve Jobs, stofnandi Apple, á rætur að rekja til Sýrlands eins og grínistinn Jerry Seinfeld. DV skoðar hér nokkra þekkta bandaríska ríkisborgara sem eiga það sameiginlegt að eiga rætur að rekja til þeirra ríkja sem tilskipun Trumps tekur til. Þetta eru ýmist einstaklingar sem hafa gert það gott í tæknigeiranum, skemmtanabransanum eða sem íþróttamenn.

Ljóst er að hefði tilskipun Trumps, eða einhvers annars forseta, verið í gildi þegar foreldrar eða afar og ömmur þessara einstaklinga fluttu til Bandaríkjanna, hefði þeim að líkindum ekki gefist tækifæri til að skara fram úr líkt og þeir gerðu. Tekið skal fram að úttektin er alls ekki tæmandi.

Steve Jobs

Stofnandi Apple

Frumkvöðullinn Steve Jobs, einn af stofnendum tölvurisans Apple, var sonur Abdulfattah Jandali sem fæddist í Homs í Sýrlandi en flutti til Bandaríkjanna til að stunda háskólanám. Þar kynntist Abdulfattah móður Jobs. Jobs, sem lést árið 2011, var þó ættleiddur skömmu eftir fæðingu af hjónunum Paul Reinhold Jobs og Clöru Hagopian. Líffræðileg móðir Jobs var bandarísk en af þýskum og svissneskum ættum. Hún varð ólétt að Jobs sumarið 1954 þegar hún og Jandali heimsóttu fjölskyldu Jandali í Homs. Þar sem þau voru ekki gift var litið á það sem skömm að eignast barn utan hjónabands. Af þeim sökum, meðal annars, var Jobs gefinn til ættleiðingar.

Jerry Seinfeld

Leikari og uppistandari

Jerry Seinfeld er einn þekktasti grínisti Bandaríkjanna og þótt víðar væri leitað. Móðir Jerry Seinfeld, sem er fæddur árið 1954, heitir Betty en hún er dóttir hjónanna Selim og Salha Hosni sem voru frá Aleppo í Sýrlandi. Þau komu sem flóttamenn til Bandaríkjanna árið 1909 með skipinu S.S. Hudson.

Paula Abdul

Tónlistarkona

Paula Abdul, sem var dómari í American Idol um árabil, á ættir að rekja til Sýrlands. Faðir hennar, Harry Abdul, fæddist í Aleppo í Sýrlandi en ólst að mestu upp í Brasilíu, eða allt þar til hann flutti til Bandaríkjanna ásamt fjölskyldu sinni. Paula er mjög þekkt í tónlistarheiminum í Bandaríkjunum og hefur hún verið tilnefnd til og unnið til fjölmargra verðlauna á því sviði.

F. Murray Abraham

Óskarsverðlaunaleikari

F. Murray Abraham, 77 ára, er bandarískur leikari sem vann til Óskarsverðlauna árið 1984 fyrir leik sinn í myndinni Amadeus. Abraham, sem fæddist árið 1939, er sonur Fahrid Abraham, bifvélavirkja sem flutti til Bandaríkjanna fimm ára gamall frá Sýrlandi. Fjölskylda Fahrids flúði frá Sýrlandi í kjölfar hungursneyðar sem þar ríkti. Abraham hefur leikið í fjölda kvikmynda á ferli sínum, meðal annars All the President‘s Men, Scarface og nú síðast The Grand Budapest Hotel. Þá leikur hann einnig í þáttunum Homeland.

Brandon Saad

Landsliðsmaður í íshokkí

Brandon Saad er 23 ára íshokkíleikmaður hjá Columbus Blue Jackets. Hann hefur unnið Stanley-bikarinn tvisvar með Chicago Blackhawks og var valinn í stjörnulið NHL-deildarinnar í fyrra. Þá er Brandon landsliðsmaður Bandaríkjanna í íþróttinni. Faðir Saads er sýrlenskur flóttamaður sem kom til Bandaríkjanna 18 ára gamall. Frændsystkin Brandons eru enn búsett í hinu stríðshrjáða landi.

Alia Shawkat

Leikkona

Alia Shawkat er einna best þekkt fyrir leik sinn í þáttunum Arrested Development þar sem hún túlkaði Maeby Fünke á eftirminnilegan hátt. Shawkat, sem er 28 ára, hefur leikið í fjölmörgum þáttum og bíómyndum síðan þá. Faðir hennar, Tony Shawkat, flutti frá Írak til Bandaríkjanna árið 1978. Tony þessi er einnig leikari en hann kom meðal annars fram í myndinni Three Kings frá árinu 1999.

Iman

Fyrirsæta

Fyrirsætan Iman, eða Zara Mohamed Abdulmajid, fæddist í Sómalíu árið 1955. Hún flutti ung til Bandaríkjanna þar sem hún hóf fyrirsætuferil sinn. Iman var á hátindi ferilsins á áttunda og níunda áratug liðinnar aldar og af mörgum talin brautryðjandi á sínu sviði. Iman giftist tónlistarmanninum David Bowie árið 1992 og voru þau hjón allt þar til Bowie lést á liðnu ári.

Andre Agassi

Tennisspilari

Faðir þessa magnaða tenniskappa, Emmanuel Agassi, var boxari frá Íran. Emmanuel flutti til Bandaríkjanna frá Íran árið 1952 en átján árum síðar kom Andre Agassi í heiminn. Andre er af mörgum talinn einn besti tennisspilari sögunnar en hann vann átta risatitla á ferli sínum auk þess sem hann varð Ólympíumeistari árið 1996.

Pierre Omidyar

Frumkvöðull og stofnandi eBay

Pierra Omidyar er 49 ára milljarðamæringur sem er búsettur í Nevada. Omidyar er líklega best þekktur fyrir að hafa stofnað uppboðsvefsíðuna eBay sem nýtur mikilla vinsælda. Eigur hans eru metnar á rúma átta milljarða Bandaríkjadala. Omidyar er sonur íranskra hjóna, sem bæði voru læknar, sem fluttu til Bandaríkjanna þegar hann var enn barn.

Sean Rad

Frumkvöðull og stofnandi Tinder

Sean Rad er þekktastur sem einn af mönnunum á bak við stefnumótasmáforritið Tinder. Rad er sonur íranskra hjóna sem fluttu til Los Angeles á áttunda áratug liðinnar aldar. Foreldrar hans unnu í tæknigeiranum og Rad fylgdi í fótspor þeirra. Rad stofnaði sitt fyrsta fyrirtæki 18 ára gamall áður en Tinder fór í loftið árið 2012.