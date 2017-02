Stuðið ekki ókeypis að eilífu

Enn liggur ekki fyrir hvenær Orka Náttúrunnar (ON), dótturfyrirtæki Orkuveitu Reykjavíkur, mun hefja boðaða gjaldtöku á hraðhleðslustöðvum sínum fyrir rafbíla. Samkvæmt upplýsingum frá fyrirtækinu er þó búist við að það verði einhvern tímann um mitt ár. Þá hefur ekki heldur verið ákveðið hvað rafmagnið í hraðhleðslustöðvunum muni kosta.

Gjaldtaka ON á hraðhleðslustöðvum fyrir rafbíla mun marka lokin á þriggja ára tilraunaverkefni sem hófst með uppsetningu stöðva í því skyni að ýta undir rafbílavæðingu á Íslandi. Rafbílaeigendum á Íslandi hefur fjölgað töluvert á undanförnum árum, voru í árslok 2016 1.107 talsins, þó að þróunin hafi verið heldur hægari en margir höfðu vonað. Markaðurinn hefur verið fastur í nokkurs konar störukeppni undanfarin misseri þar sem innviðauppbygging hefur virst bíða eftir fjölgun rafbíla á götunum á sama tíma og þeir sem áhugasamir eru um að skipta yfir í rafbíl hafa verið að bíða eftir að grettistaki verði lyft í innviðauppbyggingu, áður en þeir taka stökkið. Nú virðist skriður kominn á þau mál.

Áhugi fyrir uppbyggingu

Orkusalan hefur staðið fyrir átaki að undanförnu þar sem öllum bæjarfélögum landsins hefur verið færð hleðslustöð fyrir rafbíla að gjöf og í árslok 2016 veitti iðnaðar- og viðskiptaráðherra 16 fyrirtækjum og sveitarfélögum styrk úr Orkusjóði til innviðauppbyggingar fyrir rafbíla að fjárhæð 201 milljón króna. Mikill áhugi var fyrir styrkjunum en alls bárust 33 umsóknir að upphæð 887 milljóna króna. En til ráðstöfunar voru 67 milljónir króna á ári í þrjú ár. Með styrkveitingunni er vonast til að hægt verði að koma upp 42 nýjum hraðhleðslustöðvum og 63 hefðbundnum stöðvum hringinn í kringum landið.

ON fékk 57 milljónir

Stærsti aðilinn á markaði, ON, fékk hæstu úthlutunina eða ríflega 57 milljónir króna fyrir áform sín um að koma upp fjórtán nýjum hraðhleðslustöðvum og fjórum hefðbundnum. Fyrir var ON með þrettán hraðhleðslustöðvar, þar af sex á höfuðborgarsvæðinu sem rafbílaeigendur eru flestir sammála um að séu löngu hættar að anna eftirspurn. Iðulega eru nú biðraðir við hleðslustöðvar enda getur tekið sinn tíma að hlaða rafbíla og aðeins einn getur hlaðið í einu. Því er um að ræða nokkuð stórt skref í bættri þjónustu við rafbílaeigendur sem hafa lýst áhyggjum sínum yfir skorti á innviðauppbyggingu sem þessari við að hrinda raunverulegri rafbílavæðingu hluta íslenska bílaflotans úr vör. Samkvæmt upplýsingum frá ON liggur ekki fyrir nákvæmlega hvar nýju stöðvunum verður komið fyrir.

Meira í helgarblaði DV

Viltu lesa meira? Þú getur strax lesið þessa grein og aðrar í heild sinni hér á DV.is með því að ýta á „Sjá meira“ og nýta þér hagstæða áskriftartilboð frá aðeins 928 kr. á mánuði. Sjá meira »