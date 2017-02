Trikkið sem Bill Gates notar til að hverfa í fjöldann

Bill Gates, stofnandi Microsoft sat fyrir svörum á Reddit á mánudag, þar sem notendur samfélagsmiðilsins gátu spurt hann að hverju sem er. Liðurinn nefnist AMA eða Ask Me Anything, á ensku.

Gates var meðal annars spurður hvað hann gerði þegar hann vildi falla í fjöldann. Hann upplýsti að hann setji þá upp höfuðfat, en fjölmiðlar hafa veitt því athygli að Bill Gates klæðist stundum derhúfum. „Ég set stundum á mig höfuðfat,“ svaraði hann.

„Ég gerði það til að mynda þegar ég heimsótti skóla sonar míns og vildi veita honum alla mína athygli. Miklu færri þekktu mig þegar ég var með höfuðfat. Að öðrum kosti þekkti fólk mig þegar ég var að reyna að fara huldu höfði.“

Hann bætti þó við að yfirleitt væri fólk mjög vingjarnlegt þegar yrði hans vart. Hann liti því ekki á frægðina sem þunga byrði.

Forðast að draga fólk í dilka

Gates sagðist á Reddit vera afar ánægður með að upplifa að hann hafi einhverju áorkað á ævi sinni, hvort sem það væri að finna eitthvað upp, ala upp börn eða koma hjálparþurfi til aðstoðar.

Hann sagðist meðal annars að bandarískt samfélag ætti að forðast stjórnmál þar sem fólk væri dregið í dilka. Hann væri mjög áhugasamur um hugmyndir til að stuðla gegn því.

Tölvur geti miðlað þekkingu

Einn notandi Reddit notaði tækifærið og spurði Gates um hvaða tækninýjunar hann vildi sjá á komandi árum. Hann svaraði því til að stærsta áskorunin væri að finna leið til að láta tölvur skilja upplýsingar sem þær lesa. Á því sviði sé mikil vinna í gangi. Í því sambandi nefndi hann Google, Microsoft og Facebook auk akademískrar vinnur. „Eins og sakir standa kunna tölvur ekki að miðla þekkingu. Þær geta ekki lesið texta og staðist spurningar úr efninu á prófi.“

Hann talaði líka um bólusetningar og sagði mikilvægt að finna bóluefni við HIV-veirunni, malaríu og berklum. Hann bindur vonir við að þau verði að veruleika innan 10-15 ára.

Hvernig samloka?

Að lokum var hann spurður hvaða samloku hann vildi hafa á boðstólnum í heiminum, ef það mætti bara vera til ein. „Ostborgari, ostborgari, ostborgari“ svarði hann ákveðinn.