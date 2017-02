Hernum beitt gegn fóstureyðingum í Gvatemala

Herinn í Gvatemala hefur bannað félögum í hollenskum samtökum, sem bjóða konum að framkvæma fóstureyðingar um borð í skipi á alþjóðlegu hafsvæði, að koma í land í Gvatemala og sækja konur í þeim tilgangi. Í tilkynningu frá hernum kemur fram að verið sé að framfylgja fyrirskipunum forseta landsins, Jimmy Morales. Fóstureyðingar eru ólöglegar í Gvatemala nema því aðeins að þungunin stefni lífi kvenna á hættu.

Um er að ræða samtökin Women on Waves en félagar í samtökunum ferðast um heimshöfin og bjóða konum aðstoð við að eyða fóstrum í löndum þar sem slíkt er ólöglegt. Talskona Women on Waves segir að Gvatemala hafi orðið fyrir valinu sem fyrsta landið í Rómönsku-Ameríku sem samtökin sækja heim vegna þess að þar í landi sé starfandi öflug kvenréttindasamtök. Samkvæmt ferðaáætlun kemur skip samtakanna til Gvatemala næstkomandi miðvikudag. Eftir því sem samtökin segja eru um 65 þúsund ólöglegar fóstureyðingar framkvæmdar ár hvert í Mið-Ameríku. Fram til þessa hafa Women on Waves heimsótt Írland, Pólland, Portúgal og Spán.

Herinn í Gvatemala hefur sent herskip af stað sem á að hafa eftirlit með skipi Women on Waves.