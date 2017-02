Leikstjóri afboðar komu sína á Stockfish. Iðnaður sem Trump leyfði nýlega ræðst á heimili hans

Andri Snær Magnason mun stýra umræðum eftir sýningu kvikmyndarinnar „How to Let Go of the World and Love All the Things Climate Can‘t Change,“ eftir leikstjórann Josh Fox, á morgun. En myndin, sem var var frumsýnd á Sundance í fyrra, verður sýnd á á vegum kvikmyndahátíðarinnar Stockfish í Bíó Paradís á morgun.

Við gerð myndarinnar ferðaðist Josh Fox til tólf landa í sex heimsálfum og ræddi við vísindamenn sem og baráttumenn gegn loftlagsbreytingum. Hann leitaðist við að svara því hvað yrði eftir ef ekki væri hægt að stöðva loftslagsbreytingarnar og eins velti hann fyrir sér hverju hlýnun jarðar getur ekki grandað.

Fengu óljósan tölvupóst þar sem hann afboðar komu sína

Von var á leikstjóranum til landsins til að svara spurningum um myndina en Svava Lóa Stefánsdóttir, verkefnastjóri dagskrárdeildar Stockfish segir að hann hafi því miður afboðað komu sína. „Rétt áður en hátíð hefst fáum mjög svo óráðinn tölvupóst frá honum þar sem hann tilkynnir okkur það að hann þurfi því miður að hætta við komu sína þar sem hann stendur í ströngu við að berjast gegn sérstökum borunum sem nefnast “fracking” á ensku sem Donald Trump hefur nýlega leyft aftur og sá iðnaður sé að ráðast bæði á hann og heimili hans,“ segir Svava hún segir að þeim hafi þó teksit að sannfæra hann um að spjalla við áhorfendur á Skype að lokinni sýningu.

„Okkur finnst í raun enn meiri ástæða að heyra í honum og fá að vita hvað sé eiginlega í gangi, hvað þýðir það einmitt að „fracking industry“ sé að ráðast á hann og heimili hans? Hann ákvað að slá til og ljáir okkur þá þennan tíma eftir sýningu á mynd á morgun kl. 14:45,“ segir Svava en eins og áður segir stýrir Andri Snær umræðunum sem Svava á von á að verði líflegar og áhugaverðar.

„Það er mjög þýðingarmikið fyrir hátíðna að bæði að fá að sýna þessar flottu myndir sem Josh Fox gerir í þágu umhverfisverndar og ég tala nú ekki um að fá hann næstum til landsins. Hann var á leiðinni og auðvitað hefði verið gaman að geta talað um feril hans og kynnast honum sem kvikmyndagerðarmanni en á sama tíma þá erum á þennan hátt að fá fréttirnar í beinni, fáum að sjá hann í verki ef svo má segja. Þetta er það sem hann hefur helgað feril sínum sem er einmitt að nota miðilinn til að berjast á móti öflum sem eru að eyðileggja náttúruna,“

Stockfish hátíðin er með smá yfirlit um feril Josh Fox á hátíðinni en myndin Gasland sem gerði garðinn frægan um árið og var tilnefnd til Óskarsverðlauna er einnig sýnd á Stockfish. Josh Fox leikstýrði frumraun sinni árið 2008. Það var heimildamyndin Memorial Day, sem fjallaði um flokkadrætti í Bandarískum stjórnmálum, Íraksstríðið og pyntingar, en leikstjórinn ferðaðist frá Maryland til Abu Ghraib við tökur á myndinni. Önnur mynd Fox, Gasland, vann verðlaun sem besta heimildamyndin á Sundance og var tilnefnd til Óskarsverðlauna sem besta heimildamyndin.