Maðurinn sem leitað var að er kominn fram

Lögreglan á Suðurnesjum ásamt björgunarsveitum á Suðurnesjum eru farnar af stað að leita að Silwester Krzanowaski fæddum 1979.

Í tilkynningu frá lögreglunni á Suðurnesjum kemur fram að hann sé talinn vera miðsvæðis í Reykjanesbæ, þó ekki öruggt, og er óttast um að hann geti orðið úti í nótt, en hann á við andlega veikinda að stríða.

„Við biðjum ykkur að kíkja í bakgarðinn hjá ykkur og láta okkur vita ef þið verðið hans vör. Hann er klæddur í gallabuxur, dökka skó, svarta úlpu, hugsanlega með svarta vettlinga. Hann er sagður meðalmaður á hæð og grannur.

„Endilega deilið þessu fyrir okkur. Ef þið verðið hans vör þá endilega sendið okkur skilaboð á Facebook eða í síma 425-6036,“ segir lögreglan í tilkynningu en pólska útgáfu af henni má nálgast hér að neðan.

Pólskur texti:

„Policja na Sudurnes wraz ze służbami ratowniczymi wyruszyły w poszukiwaniu Sylwestra Krzanowaskiego ur. 1979. Ostatnio widziany był na śródmieściu Reykjanesbæ ale nie jest to wiadomość potwierdzona, boimy się, że może spędzić noc na dworzu. Cierpi on na chorobę psychiczną. Prosimy wszystkich o sprawdzenie swoich ogródków i informacje jeśli zauważycie tę osobę. Był on ubrany w dżinsy, ciemne buty, czarną kurtkę zimową, czarną czapkę i najprawdopodobnie ciemne rękawiczki. Jest on średniego wzrostu i szczupłej budowy ciała. Prosimy o udostępnianie tej informacji.

Jeśli zauważycie go prosimy o kontakt na Facebook lub pod numerem telefonu: 425-6036.“

Frétt uppfærð:

Í Facebook-færslu lögreglunnar á Suðurnesjum segir að Silwester sé kominn fram. Lögregla þakkar fyrir veitta aðstoð.