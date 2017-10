Páll Óskar svarar gagnrýninni: „Ég er ekki hissa á viðbrögðum fólks við frétt visir.is í gær“

„Ég er ekki hissa á viðbrögðum fólks við frétt visir.is í gær. Fréttin var hálfsögð saga sem bauð upp á slík viðbrögð. Ég myndi aldrei stunda peningaplokk eða vörusvik. Ef ég býð upp á eitthvað til sölu, plötu eða tónleika, þá fær kúnninn venjulega meira fyrir peningana en hann átti von á,“ skrifar Páll Óskar tónlistarmaður á Facebook-síðu sína núna í dag.

Páll Óskar hefur sent frá sér yfirlýsingu í kjölfar fréttaflutnings um að hann hafi svikið aðdáendur sína um að afhenda þeim nýjustu plötuna hans í eigin persónu. Í frétt á Vísir.is í gær er því haldið fram að Páll Óskar hafi svikið eldri konu á Þingeyri sem hafi vænst þess að hann myndi afhenda henni plötuna í eigin persónu.

Páll Óskar skrifar enn fremur og tekur á sig ábyrgð á því að ekki tókst að uppfylla upphafleg fyrirheit um afhendingu plötunnar:

Nú þarf ég að taka ábyrgð á því að hafa klúðrað lokahnykknum í dreifingu plötunnar. Ég þarf smá hvíld til að ná orkunni minni til baka. Ég þarf að minnka umfangið á dreifingunni og það eru margar lausnir í boði. Ég endurgreiði öllum sem það kjósa. Restinni af upplaginu verður dreift áfram til þeirra sem vilja.

Þar að auki býð ég fólki upp á að mæta mér á miðri leið, á Akureyri, Ísafirði, Egilsstöðum og í Kópavogi, þar sem allir eru velkomnir í myndatökur með mér ef þeir óska þess.

Ég trúi því að þetta sé það besta sem ég get gert í staðinn. Ég las þetta dreifingar starf gjörsamlega kolvitlaust. Enginn annar.

Páll Óskar birtir jafnframt bréf sem sent var til allra þeirra sem áttu eftir að fá plötuna í hendur þann 10. október en bréfið skýrir málið enn frekar:

Kæri/kæra << Test First Name >>,

Ástarþakkir fyrir að panta Kristalsplötuna mína í forsölu á Heimkaup.is.

Ég ætlaði að vera svo kúl og dreifa plötunni sjálfur til allra þeirra sem forpöntuðu hana og hlakkaði mikið til að hitta alla.

En sú vinna krefst meiri andlegrar og líkamlegrar orku en mig óraði fyrir og ég verð einfaldlega að játa mig sigraðan. Ég get ekki dreift fleiri plötum. Ég vona að þú getir fyrirgefið mér.

Ég veit að það kemur ekki í stað persónulegrar heimsóknar en mig langar að koma til móts við þig. Mig langar að gefa þér áritað risaplakat, senda þér áritaða plötu og bjóða þér að koma og hitta mig í myndatöku.

Ég ætla að mæta spariklæddur og tilbúinn í myndatökur og áritanir á eftirtalda staði:

Egilsstöðum, Hótel Valaskjálf, sunnudaginn 15. október kl. 16.00-18.00.

Heimkaup.is, Smáratorgi 3. Kópavogi, laugardaginn 4. nóv frá kl. 13:00-16:00.

Ísafirði, Edinborg Bístró, laugardaginn 25. nóv kl. 14.00-16.00.

Akureyri, Imperial, Glerártorgi laugardaginn 16. des kl. 13.00-15.00.

Þú getur valið um þrennt:

Þú gerir ekkert.

En Heimkaup.is sendir þér áritaða plötu og plakat heim að dyrum þriðjudaginn 17. október. Þú færð persónuleg skilaboð á plötuna og Heimkaup.is kemur henni strax til þín. Sendu tölvupóst á palloskar@heimkaup.is og láttu mig vita á hvern ég á að stíla plötuna og hvað ég á að skrifa. Þú færð að sjálfsögðu áritað plakat líka. Ef þú vilt hætta við kaupin mun Heimkaup.is endurgreiða þér plötuna strax. Sendu tölvupóst á samband@heimkaup.is og þú færð endurgreitt.

Ég biðst innilegrar afsökunar á þessum breytingum, en ég vona að við mætumst á miðri leið – og gaman væri að sjá þig á Egilsstöðum, Kópavogi, Akureyri eða Ísafirði.

Með fyrir fram þökk fyrir þolinmæðina,

Palli