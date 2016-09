Þetta segir fólkið á Twitter um Eldhúsdagsumræður á þingi

Eldhúsdagsumræður, eða almennar stjórnmálaumræður standa nú yfir á Alþingi og eru í beinni útsendingu í sjónvarpinu og á Rás 2. Hvorki Sigurður Ingi Jóhannsson forsætisráðherra né Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður Framsóknarflokksins eru á svæðinu en aðrir stjórnmálaleiðtogar hafa þó tekið til máls. Á Twitter hefur verið mikið fjör og hér fyrir neðan má sjá nokkur skemmtileg ummæli sem hafa verið látin falla.

#eldhusdagur Tweets



Ég var viss um að hann ætlaði að segja okkur að loka augunum. Quit holding out on me man! #eldhúsdagur