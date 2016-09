Ferðaþjónusta Jórdaníu glímir við mikla niðursveiflu og hefur ferðamönnum þar fækkað um 40 prósent síðan um aldamót. Hin forna jórdanska borg Petra, sem var sögusvið bandarísku stórmyndarinnar Indiana Jones and the Last Crusade, er ekki jafn vinsæll ferðamannastaður og áður þrátt fyrir að þar hafi nýlega fundist merkar fornleifar. Hótelrekendur berjast því í bökkum og sögufrægar byggingar eru margar í niðurníðslu. Ástæða niðursveiflunnar er einföld – ferðamenn þora ekki til Jórdaníu af ótta við ástandið í nágrannaríkjunum sem hafa orðið fyrir áhrifum mótmæla- og óeirðaöldu Arabíska vorsins.

Fornleifar í steinborg

Jórdanía er eitt friðsælasta ríki Miðausturlanda. Um síðustu aldamót heimsóttu um 700 þúsund erlendir ferðamenn landið á ári hverju en nýjustu tölur sýna mikla fækkun. Í nýlegri umfjöllun CNN um ferðaþjónustuna þar í landi er bent á að Petra, sem er á heimsminjaskrá UNESCO, og fornminjar borgarinnar hafi hingað til verið helsta aðdráttarafl Jórdaníu. Hún er borgin sem gleymdist í þúsund ár þangað til Evrópubúar fundu hana aftur árið 1812. Steinborg sem var reist á fjórðu öld fyrir Krist og er arfleifð Nabateanna, arabísks þjóðflokks sem bjó þar sem nú er Jórdanía, Sýrland, Írak og Líbanon.

Fornleifafræðingar fundu í júní síðastliðnum, með aðstoð gervihnatta og dróna, stórt mannvirki grafið í sandinn sunnan við borgina. Mannvirkið er álíka langt og keppnislaug á Ólympíuleikunum en tvöfalt breiðara og er talið að það hafi verið notað til trúarathafna. Sérfræðingar sem hafa skoðað það telja að mannvirkið hafi verið reist um miðja aðra öld fyrir Krist, á hátindi Petru. Ekki er hægt að segja með vissu hvaða tilgangi það þjónaði og eru fornleifafræðingar um allan heim spenntir fyrir fundinum. Trúa margir því að fornleifarnar geti gefið fólki aðra sýn á sögu borgarinnar og hlutverk hennar. Borgin er hvað þekktust fyrir að hafa verið miðstöð viðskipta áður en Nabatearnir yfirgáfu hana um 700 eftir Krist.

Háværir nágrannar

Þrátt fyrir þennan merkilega fund, og aðrar ómetanlegar fornminjar Petru, hafa þeir sem eiga lifibrauð sitt undir komu ferðamanna, á borð við Waleed Hyasat, þrítugan karlmann sem leiðir túrista um borgina, ekki verið jafn verkefnalausir í áraraðir. Til marks um mikilvægi atvinnugreinarinnar fyrir íbúa Jórdaníu þá skilar hún inn í ríkiskassann um 15 prósentum af vergri landsframleiðslu.

„Við búum í friðsælu landi. En því miður eru nágrannar okkar mjög háværir,“ segir Hyasat í samtali við CNN. Sýrland, Írak, Sádi-Arabía og Ísrael eru nágrannaríki Jórdaníu.

Fyrsta samdráttarskeiðið í ferðaþjónustu Jórdana hófst í byrjun tíunda áratugar síðustu aldar eða um það leyti sem átökin á Persaflóa náðu hámarki og síðan kom annað högg eftir árásirnar á Tvíburaturnana í New York árið 2001. Arabíska vorið, bylgja mótmæla og uppþota í Miðausturlöndum sem rekja má til desemberloka 2010, hefur leitt til samdráttarskeiðsins sem nú stendur yfir.

„Áður en Arabíska vorið skall á komu 70 prósent ferðamannanna frá öðrum löndum en Jórdaníu en 30 prósent voru innlend. Nú hefur dæmið snúist við og 40 prósent koma að utan en 60 prósent eru Jórdanar,“ segir ónefndur hótelrekandi í samtali við CNN.