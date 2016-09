„Ég held að þið á Íslandi sitjið á tímasprengju“

„Ég er mjög hneyksluð á því hve lítið ríkisstjórn ykkar setur í þennan málaflokk,“ segir Amanda Jones, klínískur sálfræðingur og sérfræðingur í fjölskyldumeðferð. Amanda verður í viðtali í Kastljósi í kvöld þar sem hún ræðir meðal annars um hversu litlum peningum er varið hér á landi í meðferð og eftirlit með fæðingarþunglyndi.

Í sýnishorni úr Kastljósþætti kvöldsins segir hún að Ísland sitji í raun á tifandi tímasprengju í þessum málaflokki. Amanda hefur áður komið til Íslands og haldið erindi fyrir fagfólk um mikilvægi tilfinningatengsla foreldra og ungbarna. Þá gerði hún sjónvarpsþætti, Help me love my baby, í samtarfi við Channel 4 sem voru sýndir á RÚV árið 2012.

„Móðir gæti óttast að barnið sitt hati sig. Ég veit að þetta er ótrúlegt en ég hitti oft mæður sem halda að börnum sínum líki ekki við sig. Þær virkilega trúa því að barnið elskar þær ekki, þær séu gagnslausar og að þær geri barninu ekkert gagn,“ segir Amanda í sýnishorninu sem birt var á Facebook-síðu Kastljóss.

„Ég er mjög hneyksluð á því hve lítið ríkisstjórn ykkar setur í þennan málaflokk. Og ég verð að gera ráð fyrir að ríkisstjórnin geri sér ekki grein fyrir langtímakostnaðinum. Ég meina, sjálfsvíg eru helsti valdur dauða hjá nýbökuðum mæðrum. Svo ég held að á Íslandi sitjið þið á tímasprengju, vegna þess að það ætti ekki að þurfa dauðsföll til að fólk segi að það þurfi að fjárfesta í betri þjónustu hérna,“ segir hún.

Kastljós er á dagskrá RÚV klukkan 19.35 í kvöld.

