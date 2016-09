FBI leitar að þessum manni í tengslum við sprengjuárásina á Manhattan

Bandaríska alríkislögreglan, FBI, leitar nú 28 ára karlmanns í tengslum við sprengjuárásina sem gerð var á laugardagskvöldið í Chelsea hverfinu á Manhattan í New York.

Talinn hættulegur

Maðurinn sem er fæddur í Afganistan en er bandarískur ríkisborgari og heitir Ahmad Khan Rahmani. Síðustu klukkustundirnar hefur auglýsingin farið víða á samfélagsmiðlum en að auki sendi FBI út aðvörun sem birtist í öllum snjallsímum sem eru staðsettir í New York og New Jersey.

Samkvæmt auglýsingaspjaldi sem FBI lét útbúa er Ahmad 167 cm á hæð og tæp 90 kíló. Þar segir jafnframt að hann sé talinn vopnaður og hættulegur.

29 slösuðust þegar sprengjan sprakk. Önnur sprengja var gerð óvirk skammt frá en mikill viðbúnaður var á svæðinu. Fyrr í morgun bárust svo fregnir af því að fimm hafi verið yfirheyrðir vegna málsins í gærkvöldi.

Fólkið hefur þó ekki verið ákært. Kelly Langmesser, upplýsingafulltrúi bandarísku alríkislögreglunnar greindi frá en vildi þó ekki fjalla nánar um málið að svo stöddu.

Hingað til hafa yfirvöld gefið út að ekki sé talið að um hryðjuverk hafi verið að ræða.

Twitter logar

Hér má sjá nokkur tíst um málið en svo virðist sem nokkur skelfing hafi brotist út meðal almennings eftir að alríkislögreglan gaf út aðvörunina.

At this time there is no evidence of a terrorist connection and no specific threat to #NYC #Chelsea We remain on alert — NYPDCounterterrorism (@NYPDCT) September 18, 2016

#BREAKING: "Wanted" poster just issued for Ahmad Khan Rahami, 28, of New Jersey. Suspected in NYC blast. #KOMOnews pic.twitter.com/b9wqQ9KpJk — Cayle Thompson, KOMO (@CayleThompson) September 19, 2016

Vanessa and I hope that everyone in #NYC is ok after the explosion downtown. — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) September 18, 2016