Greitt fyrir að fegra sykur

Sykurframleiðendur hafa allt frá sjöunda áratug síðustu aldar fjármagnað rannsóknir sem kasta rýrð á vægi sykurs þegar kemur að hjartasjúkdómum en skella sökinni – að hluta til – á fitu. Þetta leiða nýbirt gögn í ljós en fréttastofa AP greinir frá.

Það var á mánudag sem birt voru bréf sem gengu á milli rannsakanda við Harvard-háskóla og Sykursamtakanna (e. Sugar Association). Bréfasamskiptin eru enn ein sönnun þess, að sögn AP, að matar- og drykkjarframleiðendur reyni að hafa áhrif á viðhorf fólks til næringar.

Rannsókn „eftir þeirra höfði“

Í skjölunum, sem fundust í gömlu skjalasafni, er að finna umræður innan samtakanna um að standa fyrir herferð gegn „neikvæðu viðhorfi til sykurs“. Um þetta var rætt í kjölfar nýbirtrar rannsóknar sem tengdi saman sykurneyslu og hjartasjúkdóma. Árið 1965 var herferðinni Project 226 ýtt úr vör en í henni fólst meðal annars að greiða rannsakendum Harvard 5,6 milljónir króna að núvirði, fyrir rannsókn sem væri unnin með hagsmuni Sykursamtakanna að leiðarljósi.

Grein úr þeirri rannsókn birtist árið 1967 og sagði meðal annars að „enginn vafi“ léki á því að einu næringarfræðilegu meðulin gegn hjartasjúkdómum fælust í því að lækka kólesterólið með því að draga úr neyslu mettaðrar fitu. Rannsakendurnir gerðu að sögn mjög mikið úr þætti kólesteróls og fitu en gerðu lítið úr rannsóknum á sykri.

Hvergi vikið að fjármögnun

„Ég get fullvissað ykkur um að þetta er það sem við höfðum í huga og við hlökkum til að sjá greinina á prenti,“ skrifaði starfsmaður Sykursamtakanna í bréfi til eins rannsakandans. Þess má geta að hvergi var vikið að fjárframlagi eða hlutverki Sykursamtakanna við birtingu greinarinnar þegar hún var birt í New England Journal of Medicine. Ritið byrjaði ekki að birta slíkar upplýsingar fyrr en árið 1984.

AP hefur í grein sinni eftir Mario Nestle, prófessor hjá New York University, að í áratugi eftir að greinin birtist hafi vísinda- og embættismenn á sviði heilbrigðis lagt áherslu á að draga úr neyslu mettaðrar fitu – ekki sykurs – til að koma í veg fyrir hjartasjúkdóma. Enn þann dag í dag sé verið að leita svara um tengsl á milli mataræðis og hjartasjúkdóma en á síðustu árum hafi sjónir manna beinst að sykrinum.

Varað við sykurneyslu

Nefnd sem leggur Bandaríkjastjórn línurnar hverju sinni þegar kemur að því að leiðbeina fólki hvað næringu áhrærir, segir að engin áreiðanleg sönnunargögn séu til sem sýni fram á tengsl kólesteróls og hjartasjúkdóma. Hún mælist engu að síður til þess að neyslu á mettuðum fitusýrum sé haldið í lágmarki.

Fleiri samtök eru farin að vara við neyslu sykurs. Þannig hafa The American Heart Association haldið á lofti rannsókn frá árinu 2014 sem sýnir að viðbættur sykur í miklu magni geti aukið líkurnar á hjartasjúkdómum, þó líffræðilegar ástæður á því séu ekki að fullu kunnar.

Gagnrýna Kearns

Afhjúpunin sem gerð var á mánudag er á vegum Cristin Kearns. Hún starfaði áður sem tannlæknir og hefur einsett sér að rjúfa þá þöggun sem ríkt hefur um áhrif sykurneyslu á kvilla, svo sem sykursýki. Tímaritið JAMA Internal Medicine birti greinina sem um ræðir þar sem ljósi er varpað á samskipti Sykursamtakanna og rannsakenda Harvard.

Sykursamtökin hafa gefið út yfirlýsingu vegna birtingarinnar þar sem fram kemur að þau hefðu í gegnum tíðina átt að viðhafa gegnsæi þegar kom að þátttöku í rannsóknarstarfi – en að venjan hafi verið að birta ekki slíkar upplýsingar þegar umrædd grein birtist. Samtökin gera í yfirlýsingunni athugasemd við að Kearns skuli ítrekað reyna að setja gamlar upplýsingar í nýtt samhengi, í baráttu sinni gegn sykri. Þá væri það til ógagns að rannsóknarvinna sem kostuð sé af iðnaðarsamtökum skuli álitin „menguð“.

Nestle bendir á að rannsóknir sem kostaðar séu af hagsmunasamtökum eða fyrirtækjum séu til þess fallnar að grafa undan trausti almennings á rannsóknarstarfi þegar kemur að næringarfræði.