Trump afsakar ummæli sín um konur

Forsetaframbjóðandinn Donald Trump birti í dag á Twitter síðu sinni, myndband þar sem hann biðst afsökunnar á ummælum sínum um konur. „Ég sagði þetta, ég hafði rangt fyrir mér og ég biðst afsökunnar,“ segir Trump í myndbandinu.

Myndband þar sem Donald Trump segist geta gert hvað sem er við konur sökum frægðar sinnar, meðal annars gripið í píkuna á þeim, fór eins og eldur um sinu um netheima í gær. Í afsökunarbeiðninni segir Donald Trump að ummælin séu 10 ára gömul og að hann sé breyttur maður í dag.

Á vefsíðu blaðsins Telegraph birtist í gær samantekt yfir niðrandi ummæli sem Trump hefur haft um konur allt frá árinu 1990 til dagsins í dag. Þar kemur meðal annars fram að árið 2015 sagði hann að Hillary Clinton gæti ekki fullnægt Bandaríkjunum og vitnar þar í framhjáhald eiginmanns hennar með Monicu Lewinsky

Hér að neðan er hægt að sjá myndbandið sem hefur ollið miklu fjaðrafoki undanfarinn sólarhring.



Here is my statement. pic.twitter.com/WAZiGoQqMQ