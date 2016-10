Ef þú færð ekki Like ertu annað hvort óvinsæl eða ekki nógu falleg

Greina má vaxandi einkenni kvíða og þunglyndis hjá stelpum á Íslandi í áttunda til tíunda bekk. Þá sést töluverð fylgni á milli andlegra veikinda þessa hóps og notkunar á samfélagsmiðlum á borð við Facebook og Instagram.

„Þegar við skoðum stúlkur, sérstaklega þær sem eru hvað verst settar gagnvart kvíða og þunglyndi, kemur í ljós að sá hópur hefur stækkað verulega á örfáum árum,“ Þetta segir Inga Dóra Sigfúsdóttir, stofnandi Rannsókna og greiningar í samtali við Fréttablaðið.

Inga Dóra segir ennfremur að Facebook virðist magna upp vandamál og auka líkur á kvíða. Hún hefur ákveðnar kenningar um að það tengist samanburði.

„Ung stúlka sagði við mig ekki alls fyrir löngu að þetta snerist allt um að fá like. Ef það eru ekki komin nógu mörg like þá ertu annaðhvort ekki nógu falleg eða vinirnir eru of fáir.“