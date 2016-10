Kaleo spilaði á ísjaka á Fjallsárlóni

Búið er að gefa út nýtt tónlistarmyndband við lagið „Save yourself“ með hljómsveitinni Kaelo. Óhætt er að segja að sveitin fari metnaðarfulla leið við gerð myndbandsins - og þá er ekki síður um góða landkynningu að ræða en myndbandið er tekið upp við Fjallsárlón þar sem strákarnir flytja lagið á ísjaka.

Myndbandið var frumsýnt í dag á vef Wall Street Journal. Þetta er ekki í fyrsta skipti sem Kaleo notast við íslenska náttúru í myndböndum sínum en sveitin ferðaðist ofan í Þríhnjúkagíg til að taka upp myndband við eitt af sínum þekktustu lögum, Way Down We Go.

Kaleo hyggur nú á ferðalag um helstu borgir Bandaríkjanna til að fylgja eftir nýjustu breiðskífu sinni, A/B. Tilkynnt var í síðasta mánuði að sveitin myndi slást í för með þjóðlagarokksveitinni The Lumineers á tónleikaferðalagi þeirra um Bandaríkin í byrjun næsta árs.