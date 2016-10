Eiríkur Fannar laus úr fangelsi vegna veikinda barna: Fékk fimm ára dóm fyrir hrottalega nauðgun í Hrísey

Eiríkur Fannar Traustason, sem dæmdur var í fimm ára fangelsi í byrjun sumars fyrir hrottafengna nauðgun á tjaldstæði í Hrísey hefur fengið tímabundið leyfi frá afplánun og gengur nú laus án eftirlits. Ástæða leyfisins er sögð vera „alvarleg veikindi“ í fjölskyldu Eiríks líkt og greinir frá á vef RÚV.

Eiríkur og unnusta hans eignuðst tvíburadrengi í lok september. Drengirnir komu í heiminn 9 vikum fyrir tímann og var annar tvíburinn í bráðri lífshættu en í byrjun þessa mánaðar var drengurinn búinn að braggast nokkuð og úr lífshættu. Hefur fjölskyldan eytt mörgum stundum á vökudeild Landspítalans.

Í 61.gr laga um fullnustu refsinga kemur meðal annars fram að forstöðumaður fangelsis geti að fengnu samþykki Fangelsismálastofnunar veitt fanga skammtímaleyfi til dvalar utan fangelsis í þeim tilgangi að heimsækja náinn ættingja eða annan nákominn í fjölskyldu fanga sem er alvarlega sjúkur að fengnu samþykki viðkomandi eða hans nánasta aðstandanda

Einnig getur fangi fengið leyfi til að vera viðstaddur fæðingu, skírn eða fermingu barns síns eða ti að gæta sérstaklega brýnna persónulegra hagsmuna sinna. Jafnframt kemur fram að slíkt leyfi skuli vera átta klukkustundir að hámarki, en lengja megi þann tíma ef sérstækar aðstæður séu fyrir hendi. Þó skulu skammtímaleyfi aldrei vera lengri en nauðsyn krefur.

Í samtali við DV kvaðst Arnbjörg Sigurðardóttir, réttgæslumaður stúlkunnar ekki hafa fengið vitneskju af leyfi Eiríks Fannars fyrr en í gær og sé hún í raun ekki inni í þeim málum. Samkvæmt reglum þurfi ekki að láta brotaþola eða réttargæslumann vita þegar gerandi fer í leyfi frá afplánun. „Ég veit bara að þetta lýtur ströngum skilyrðum og ég geri ráð fyrir að það sé líka þannig í þessu tilviki.“

„I‘m really sure that this was the man in the restaurant“

Brot Eiríks átti sér stað í júlímánuði 2015 og vöktu fregnir af árásinni mikinn óhug. Er brotaþolinn í málinu var 17 ára gömul frönsk stúlka sem stödd var hér á landi sem ferðamaður.

Fram kemur í dómi að Eiríkur hafi vitað af stúlkunni einsamalli á tjaldstæði í Hrísey þar sem hún hafði skömmu áður verið gestur á veitingastað sem hann rak. Hann hafi síðar um kvöldið farið inn í tjald stúlkunnar þar sem hún lá sofandi, gripið um munn hennar, haldið henni niðri og sló hana höfuðhöggi í andlitið. Því næst snéri hann henni á magann, ýtti höfði hennar niður í svefnpokann og hótaði ítrekað að drepa hana ef hún ekki þegiði.

Hann sló hana ítrekað í höfuð og líkama, girti niður um hana og reyndi að koma getnaðarlim sínum í leggöng stúlkunnar. Hann fróaði sér því næst þar til hann hafði sáðlát yfir rass stúlkunnar og læri og reyndi aftur að koma lim sínum í leggöng stúlkunnar. Þegar Eiríkur Fannar hafði lokið sér af setti hann svefnpokann yfir höfuð hennar og hótaði henni öllu illu ef hún liti upp. Að því loknu fór hann úr tjaldinu.

Fyrir dómi gat stúlkan gat ekki lýst því nákvæmlega hver var að verki, en tók eftir því að þetta var karlmaður, íklæddur svörtum regnstakk með hettu sem reimuð var vel að andliti hans, en að hann væri með svart stutt skegg. Hún sagðist hins vegar nokkuð viss um að þetta hafi verið kokkurinn á veitingastaðnum þar sem hún kannaðist við málróm hans. „I‘m really sure that this was the man in the restaurant,“ sagði stúlkan við yfirheyrslu.

Í dómnum kemur jafnframt fram að eftir að hafa fróað sér yfir stúlkuna hafi Eiríkur Fannar skvett vatni úr flösku og í framhaldi reynt að þrífa hana. Eftir að Eiríkur var farinn úr húsinu leitaði stúlkan aðstoðar í nærliggjandi húsi.

Lögreglan fór strax að heimili Eiríks sem sagðist þá hafa farið heim til sín af veitingastaðnum, farið út að labba með hundinn og síðan heim. Í þvottavél á heimili hans fundust nýþvegin karlmannsföt, meðal annars svartur regnstakkur með hettu.

Við yfirheyrslur bar Eiríkur í fyrstu fyrir sig minnisleysi vegna vímuefnanotkunar en játaði síðar fyrir dómi að hafa ráðist á stúlkuna. Þá staðfesti DNA sýni að sæði í tjaldinu var úr honum. Hlaut hann fjögurra og hálfs árs fangelsisdóm í Héraðsdómi Norðurlands eystra en Hæstiréttur þyngdi síðar dóminn í fimm ár.