Westwood úthúðar Clinton

Breski fatahönnuðurinn Vivienne Westwood er ekki aðdáandi Hillary Clinton. Westwood sem er þekkt fyrir afdráttarlausar skoðanir sagði í nýlegu sjónvarpsviðtali að Clinton væri stríðshaukur og vond manneskja og myndi ekki breyta heiminum til hins betra. Westwood bætti því við að hún væri ekki aðdáandi Donalds Trump og myndi kjósa hvorugt þeirra væri hún bandarískur ríkisborgari. Hún sagðist myndu kjósa umhverfisvænan forsetaframbjóðanda væri slíkt í boði.

Í viðtalinu gagnrýndi Westwood einnig bresku forsætisráðherrana Theresu May, David Cameron og Tony Blair fyrir að hafa stundað vonda pólitík. Spurð hvað hún myndi segja við Theresu May fengi hún tíu mínútur með henni svaraði Westwood: „Það sem ég vil segja við Theresu May er, þú gætir verið dásamlegasta kona í heimi, mikilvægasta manneskja sem hefði stigið fæti á þessa jörð. Ef þú kærðir þig um gætirðu umbylt heiminum.“