Viðbrögð formanna við stjórnarsamstarfsviðræðum Pírata misjöfn

Eins og fram kom í frétt DV fyrr í dag boðuðu Píratar Samfylkinguna, VG, Viðreisn og Bjarta framtíð í ríkisstjórnasamræður til þess að skera úr um hvaða flokk/flokka Píratar myndu vilja mynda ríkisstjórnarsamstarf með kæmi til þess.

Egill Helgason skrifar í pistli um málið á Pressunni:

„Auðvitað gætu einhverjir úr þessum flokkum firrst við og talið að með þessu séu Píratar að sýna yfirlæti, á einum stað sá ég notað gríska orðið hubris. Einhverjir gagnrýna kannski hvað þetta er seint til komið, innan við tveimur vikum fyrir kosningar. Það er semsagt líka möguleiki að þetta virki öfugt, sundri fremur en sameini, gæti jafnvel orðið vatn á myllu andstæðinga.“ Sannleikurinn er sá að slíkar umræður eru alls ekki óalgengar á hinum Norðurlöndunum og þar ganga flokkar yfirleitt ekki óbundnir til kosninga eins og tíðkast hér heima.

Birgitta tjáir sig

Í viðtali við Á Sprengisandi á Bylgjunni var Birgitta Jónsdóttir, einn umboðsmanna Pírata vegna stjórnarmyndunarviðræðna, spurð að því hvers vegna Framsókn og Sjálfstæðisflokkurinn hefði ekki verið boðaðir í viðræðurnar. Birgitta sagði að ef Píratar vildu tækla spillingu í samfélaginu gætu þeir ekki átt í ríkisstjórnarsamstarfi við flokka sem orðaðir hafi verið við spillingarmál.

„Það eru hvorki meira né minna en fimm ráðherrar á þessu kjörtímabili sem hafa lent í vandræðum vega spillingarmála,“ segir Birgitta máli sínu til stuðnings. Á Pírataspjallinu á Facebook eru menn duglegir að tjá sig og segir einn meðal annars um orð Birgittu:

„Þetta er eins og að halda fund með ríkjum heimsins um að ná fram heimsfrið en bjóða ekki Bandaríkjunum þar sem þeir eru alltaf í stríði. Þetta lítur bara út eins og enn ein vinstri/hægri klisjan. Er ég virkilega sá eini sem missti trú á því sem ég taldi pírata standa fyrir þegar ég las þetta? Plís, ekki vera bara enn eitt bandalagið á alþingi sem vinnur viðheldur us vs. them pólitíkinni. Það sökkar svo kröftuglega og allir eru komnir með ógeð af því.“

Oddný vill hitta Pírata

Á mbl.is er haft eftir Oddnýju Harðardóttur, formanni Samfylkingarinnar, að flokkurinn sé reiðubúinn að hitta Pírata og fara yfir stefnumálið með þeim.

Mbl greinir einnig frá því að Óttar Proppé, formaður Bjartrar Framtíðar hafi aðspurður efast um að hann hefði umboð til þess að mynda ríkisstjórn fyrir kosningar á meðan almenningur er ekki búinn að kjósa og veita umboðið.

Vg setur fleiri mál í forgang

Katrín Jakobsdóttir, formaður VG, segir að Vinstri grænir hafi alltaf verið tilbúnir í samstarf og að flokkurinn hafi opnað á samskonar viðræður í febrúar án nokkurra viðbragða. Stjórnarandstaðan hafi unnið vel saman á þessu kjörtímabili og hafi Vinstri grænir því ályktað að stjórnaradstaðan kæmi samstillt til kosninga. Katrín bætir svo við að auðvitað setji VG þó fleiri mál í forgang en nefnd eru af hálfu Pírata. Þetta kemur fram í frétt mbl.is.

Benedikt Jóhannesson, formaður Viðreisnar, segir þetta áhugaverða tilraun og að snertifletir Viðreisnar við Pírata þónokkuð margir þó svo stefnumálin séu ólík. Hann útilokar þó ekki samstarf með Pírötum í næstu ríkisstjórn. Hann telur þó ólíklegt að Viðreisn geti hafið samstarf með Þjóðfylkingunni, til þess séu flokkarnir of ólíkir. Á Pírataspjallinu segir einn: „Viðreisn strax búið að lýsa yfir efasemdum um þessa tillögu Pírata, enda flokkurinn stofnaður til að plokka upp kjósendur sem yfirgáfu sjálfstæðisflokkinn og koma með þá ''heim'' að loknum kosningum.“

Formenn Sjálfstæðisflokksins og Framsóknar, sem ekki voru meðal þeirra sem boðaðir á fundinn, hafa enn ekki tjáð sig um málið.