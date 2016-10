Khloé rífur þögnina um ársina á Kim í París

Kim Kardashian er enn í miklu áfalli 10 dögum eftir að skotvopni var beint að henni á meðan þjófarnir, sem brutust inn í hótelíbúð hennar í París, stálu skartgripum og öðrum verðmætum sem metin eru á 10 milljónir dollara.

Yngri systir Kim, Khloe, er sú fyrsta innan Kardashian fjölskyldunnar til að ræða ránið og áhrifin sem það hafði á Kim en hún kom fram í spjallþætti Ellenar DeGeneres í gær.

Þar greindi Khloe frá því að árásin hefði haft margvísleg áhrif á fjölskylduna. Hún sagði sömuleiðis að fjölskyldan ætlaði að endurskoða hvernig þau nota samfélagsmiðla í kjölfar árásarinnar.

„Það sem kom fyrir hana er hræðilegt en fjölskylda okkar en náin og við ætlum að komast í gegnum þetta saman.“

Khloe bað fólk jafnframt um að virða óskir systur sinnar um frið á þessum erfiðu tímunum. Öryggisgæsla fjölskyldunnar hefur verið aukin mikið eftir árásina.

„Ég held að þessi skelfilega reynsla verði til þess að við breytum ýmsu í fari okkar og í lífinu almennt,“ sagði Khloe en tökur á fjölskyldu-raunveruleikaþættinum, Keeping Up With The Kardashians, voru settar á ís eftir ránið. Óvíst er hvenær þær byrja aftur.