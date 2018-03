„Einhverra hluta var ég viss um að það væri hundur í hættunni“

Kristín Þóra Haraldsdóttir leikkona er fastráðin sem leikari hjá Borgarleikhúsinu, þar sem hún hefur meðal annars leikið í Fólkinu í kjallaranum, Óskasteinum og Auglýsingu ársins. Um helgina er frumsýnd kvikmyndin Andið eðlilega, þar sem Kristín Þóra leikur aðalhlutverk. Hún gaf sér þó tíma frá leiklistinni til að sýna lesendum DV á sér hina hliðina.

*Ef þú þyrftir að breyta, hvað mundirðu vilja heita annað en Kristín Þóra eða vera annað en leikkona?

Svo margir kalla mig Þóru, stundum fólk sem ég hef unnið með í heillangan tíma. Stundum væri ég til í að breyta nafninu mínu bara í Þóra Kristín í þeim tilfellum sem ég hef ekki leiðrétt þetta strax og verið kölluð Þóra í nokkra daga.

*Hvað halda margir um þig sem er alls ekki satt?

Ég get hvorki flautað né blístrað. Ég er búin að reyna í 30 ár, ég á ekki séns.

*Í hverju finnst þér þú vera betri en aðrir?

Handahlaupum. Ég er með minn eigin handahlaupastíl. Sumir segja að hann sé ljótur, ég segi hann sé einstakur.

*Hvaða lag hefðir þú viljað hafa samið?

We Built this City (on Rock and Roll).

*Hvaða lag skammastu þín mest fyrir að hafa haldið upp á?

Sumum finnst ég ætti að skammast mín fyrir að halda mikið upp á Who Let The Dogs Out, en ég fæ mig ekki til að skammast mín fyrir það.

*Hvaða bíómynd hefurðu séð oftast?

Annie, Dirty Dancing og Good Will Hunting heyja harða baráttu um metáhorf.

*Yfir hverju getur þú alltaf hlegið?

Þegar fólk dettur skyndilega og klaufalega. Ég er kvikindi.

*Borðarðu mat sem er kominn fram yfir síðasta söludag?

Nei, því miður. Ég er óttaleg kveif hvað það varðar.

*Hvaða ósið hefur þér reynst erfiðast að hætta?

Naga neglurnar. Ég bara get ekki hætt.

*Hvað í hegðun hins kynsins ruglar þig mest?

Þeir karlmenn sem ég þekki virðast ekki sjá neinn mun á kósí lampalýsingu og flúor loftlýsingu.

*Á hvern öskraðirðu síðast?

Mótleikara minn í sýningunni sem ég er að æfa og heitir Sýningin sem klikkar. Ég átti að öskra á hann samkvæmt handriti og ég lét vaða.

*Hvaða hljóð fer mest í taugarnar á þér?

Stanslaust suð í hljóðkerfi og bank í ofni. Get ómögulega gert upp á milli þessara hljóða.

*Hver er fyndnasta „pick-up“-línan sem þú hefur heyrt?

Þú ert fallegasta kona í … (löng þögn) á Ölstofunni í kvöld.

*Um hvað varstu alveg viss þangað til þú komst að því að þú hafðir rangt fyrir þér?

Einhverra hluta var ég viss um að það væri hundur í hættunni en ekki hundrað í hættunni.

*Hvert er þitt stærsta líkamlega afrek í lífinu?

Fæða börnin mín.

*Hvað ættu allir að prófa að minnsta kosti einu sinni í lífinu?

Vera nákvæmlega sama um álit annarra.

*Hvað er framundan um helgina?

Frumsýning á Andið eðlilega. Allir í bíó.