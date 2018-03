„Enginn betri en ég í því að borða ís, tala og keyra bíl samtímis“

Sigurður Þorri Gunnarsson er einstaklega skemmtilegur, athafnasamur og tímatýndur. Hann starfar sem dagskrár- og tónlistarstjóri K100 og Retro 895, er með útvarpsþátt á K100 alla virka daga frá 9 til 12 og er vinsælasti spinningkennari landsins, með tíma í World Class Laugum, þar sem jafnan er biðlisti eftir hjóli. Hann gaf sér þó tíma milli dagskrárliða til að svara nokkrum undarlegum spurningum fyrir lesendur DV.

*Hverjum líkist þú mest?

Allir segja að ég svakalega líkur pabba mínum. Það er ekki leiðum að líkjast. Pabbi er einstaklega góður og klár maður, sönn fyrirmynd.

*Hvaða lag hefðir þú viljað hafa samið?

Diskó- og grúvmeistaraverkið September með Earth Wind and Fire. Nú eða Euphoria með Loreen, bara til þess að geta sagt í Eurovision-partíum: „ah, já, ég samdi þetta lag!“

*Hver er fyndnasta „pick-up“ línan sem þú hefur heyrt?

Kannski ekkert endilega fyndin. En þessi hefur verið notuð á mig, án gríns. „Áttu tíkall? Mig langaði nefnilega að finna tíkallasíma, hringja í mömmu þína og þakka henni fyrir að hafa eignast þig.“ Þetta fór ekkert lengra hjá okkur.

*Borðarðu mat sem er kominn fram yfir síðasta söludag?

Alls ekki. Því miður. Það er nefnilega alveg hægt að borða mat sem kominn er fram yfir síðasta söludag og það er hræðilegt að sóa mat. En ég virðist haldinn einhverri „síðasta söludags fóbíu“ – matur er dauður fyrir mér á síðasta söludegi! Þarf að vinna í þessu, því matarsóun vil ég minnka!

*Hvað var í tísku þegar þú varst yngri en er það ekki lengur?

Karlmenn með strípur. Ég fékk mér strípur í 10. bekk – eflaust eina tískumeðvitaða ákvörðunin mín á þeim tíma. Það var hræðilegt! Aldrei aftur … aðallega vegna þess að ég er sköllóttur.

*Hvað verður orðið hallærislegt eftir 5 ár?

Ég er sérstakur áhugamaður um gallabuxnatísku. Vissir þú að það eru bara 10 ár síðan allir voru í of stórum gallabuxum og það þótti flott!? Menn gengu ofan á skálmunum og buxurnar voru frekar pokalegar. Skoðaðu bara myndir af ungu fólki frá þessum tíma. Þannig að ætli þröngu gallabuxurnar sem ég elska og eru í tísku núna verði ekki orðnar frekar hallærislegar eftir 5 ár? Við verðum kannski komin í útvítt þá, eða smekkbuxur!

*Hvað ættu allir að prófa að minnsta kosti einu sinni í lífinu?

Búa erlendis. Það er öllum hollt að sjá landið sitt úr fjarlægð og kynnast um leið menningu og lífsháttum í öðrum löndum. Ég bjó í Bretlandi meðan ég var þar í námi og á klárlega eftir að flytja aftur út.

*Ef þú þyrftir að eyða 100 þúsund kalli á klukkutíma, í hvaða verslun færirðu?

Ég hata að versla en elska að ferðast. Því myndi ég væntanlega ganga inn á söluskrifstofu flugfélags (svona ígildi þess að fara í verslun – annars, eru þær ennþá til? ) og kaupa mér nokkrar flugferðir til einhverra skemmtilegra staða. Ég reyni að láta ekki líða meira en tvo mánuði á milli þess sem ég ferðast eitthvert.

*Yfir hverju getur þú alltaf hlegið?

Vinum mínum. Ég tilheyri einstaklega skemmtilegum vinahóp sem finnst gaman að hlæja saman. Við erum stundum byrjaðir að hlæja áður en við hittumst!

*Hvaða ósið hefur þér reynst erfiðast að hætta?

Það er klárlega ósiður að drekka kók og mér þykir einkar erfitt að hætta að drekka það. Svo stelst ég stundum í ljós yfir allra myrkustu mánuðina, desember, janúar og febrúar – það er víst ekki hollt. Nú og svo er tímaskyn mitt ekkert það besta þannig að ég mæti stundum seint, sem er klárlega ósiður.

*Hvaða hljóð fer mest í taugarnar á þér?

Pípið í þvottavélinni. Það þýðir að ég þarf að standa upp og sinna henni.

*Hverju laugstu síðast?

„Ég er bara að finna stæði“ þegar ég var orðinn alltof seinn á fund og ennþá á leiðinni á áfangastaðinn.

*Á hvern öskraðirðu síðast?

Ég öskra ekki á annað fólk því ekki vil ég láta öskra á mig. En hins vegar öskra ég tvisvar í viku með spinninghópnum mínum í World Class Laugum. Við öskrum alltaf saman undir lok tímans til þess að sleppa neikvæðri orku út. Það er smá jógi í mér, þegar þannig liggur á mér!

*Um hvað varstu alveg viss þangað til þú komst að því að þú hafðir rangt fyrir þér?

Ég var eitt sinn viss um að ákveðin manneskja væri sjúklega leiðinleg, aðallega vegna þess að viðkomandi stríddi mér þegar ég var yngri. Þegar ég kynntist svo manneskjunni og þurfti að vinna verkefni með henni þá kom það bara í ljós að hún var ekki alslæm. Ég lærði þá líka að gefa fólki séns og reyna að skilja hvaðan það er að koma.

*Hvað er framundan um helgina?

Það er alltaf nóg um að vera. Árshátíðarvertíðin er núna þannig að það er mikið um veislustjórn og plötusnúðagigg. Ég er að fara að skemmta lögfræðinemum á laugardagskvöld en á undan ætla ég að sjálfsögðu að sjá Söngvakeppnina. Á föstudagskvöld ætla ég að sjá George Michael-„showið“ hans Friðriks Ómars í Hörpu, hlakka mikið til. Þess á milli ætla ég að reyna að slaka á og halda áfram að horfa á The Crown!

*Í hverju finnst þér þú vera betri en aðrir?

Það er enginn betri en ég í því að borða ís, tala og keyra bíl samtímis. Ég er líka alltaf fyrstur með ísinn. Sannkallaður ísbíltúrsmeistari! Þarna er jafnvel komin hugmynd að keppni?

*Nú labbar mörgæs með kúrekahatt inn um dyrnar hjá þér. Hvað segir hún og af hverju er hún þarna?

„Úff, hvað það er leiðinlegt veður úti! Hvað er í matinn í kvöld?“ og hún er augljóslega þarna af því að hún er meðleigjandi minn!

*Hvernig myndirðu lýsa gulum lit fyrir blindum manni?

Skella „Walking on Sunshine“ með Katrina and The Waves á fóninn.