Ed Sheeran gefur 11 ára langveikum aðdáanda gítar

Breski söngvarinn Ed Sheeran er greinilega góður gaur, en nýlega gaf hann áritaðan gítar til hinnar 11 ára gömlu Melody Driscoll. Foreldrar hennar, Karina og Nigel Driscoll, munu setja gítarinn á uppboð, en þau sjá fram á nokkurra milljóna króna kostnað og lögfræðibaráttu vegna umönnunnar Melody.

Melody glímir við ólæknandi sjúkdóm, svokallaðan Rett heilkenni, sem er afar sjaldgæfur, ólæknandi taugasjúkdómur sem hefur aðallega áhrif á stúlkur. Örfáar íslenskar stúlkur ganga með þennan sjúkdóm.

Melody er mikill aðdáandi Ed og gefur honum iðulega fingurkossa þegar hún horfir á hann í sjónvarpi. Þau hittust fyrst í nóvember 2016 þegar Ed kom og heimsótti hana á spítala og seinna hittust þau aftur þegar hann hélt tónleika í O2 tónleikahöllinni í London. Móðir Melody segir að þau hafi þegar náð einstaklega vel saman og núna munu þau hittast enn á ný.

Ed vonar að ágóði af sölu gítarsins, sem hann áritaði með „Play this guitar, lots of love, Ed“ (Spilaðu á þennan gítar, fullt af ást, Ed) muni hjálpa Melody að fá þau lyf og meðferð sem hjálpar henni sem best.

Móðir hennar segir: „Við erum gjörsamlega orðlaus. Það er svo yndislegt að hann hugsi til okkar á þennan hátt. Við munum sjá til þess að allir aðdáendur Ed eigi jafna möguleika á að vinna. Melody getur ekki talað, en hún hefur einstakan og lifandi persónuleika. Þegar Ed kemur í sjónvarpinu, þá lýsir andlit hennar upp og hún sendir honum fingurkossa. Við höfum grínast með að hann sé kærastinn hennar. Þegar þau hittust þá náðu þau einstaklega vel saman.“

Í október síðastliðnum tilkynntu læknar að þeir hygðust taka Melody af þeim verkjalyfjum sem hún hefur verið á, þar sem þeir telja að þau skaði lifur hennar. Foreldrar hennar telja að þetta valdi Melody gríðarlegum sársauka og telja að hún eigi rétt á að lifa eins þægilegu og sársaukalausu lífi og unnt er. Jafnframt sjá þau fram á baráttu fyrir dómstólum um áframhaldandi forsjá yfir dóttur sinni, en barnaverndaryfirvöld ætluðu að taka Melody úr forsjá foreldra hennar, en hættu við þau áform þegar mál hennar rataði í fjölmiðla. Spítalinn getur ekki tjáð sig um einstaka mál, en segir að allar ákvarðanir séu teknar svo þær þjóni sem best hagsmunum sjúklinga hans.