Þekkt leikkona sökuð um kynferðisbrot gegn ungum dreng

Bandaríska leikkonan Jamie Luner, sem er einna best þekkt fyrir leik sinn í þáttunum Melrose Place á sínum tíma, var tilkynnt til lögreglu á dögunum.

Karlmaður, sem í dag er á fertugsaldri, segir hana hafa brotið kynferðislega gegn sér þegar hann var sextán ára. Maðurinn tilkynnti atvikið til lögreglunnar í Los Angeles á dögunum, að því er fram kemur í frétt TMZ.

Maðurinn heldur því fram að Jamie hafi veitt honum munnmök þegar hann var aðeins sextán ára gamall, árið 1998. Ekki liggur fyrir hvort Jamie og pilturinn hafi átt einhver frekari samskipti eða hvernig þau þekktust.

Lögreglan rannsakar málið en brot af þessu tagi varða allt að tíu ára fangelsi í Kaliforníu.

Luner, sem er 46 ára, lék Lexi Sterling í þáttunum Melrose Place á árunum 1997 til 1999. Síðan þá hefur hún komið víða við og leikið lítil hlutverk í vinsælum þáttum á borð við CSI, Criminal Minds, Two and a Half Men, True Blood og Murder in the First.