Katy verður kynnir á MTV hátíðinni

Söngkonan Katy Perry verður kynnir á MTV tónlistarhátíðinni þann 27. ágúst næstkomandi. Hún mun jafnframt koma fram á hátíðinni.

Í fyrra var enginn formlegur kynnir og árið 2015 var Miley Cyrus kynnir. Samkvæmt „prómó“ myndbandi sem Perry póstaði á Twittter er hún gríðarlega spennt fyrir nýju hlutverki sínu.

Introducing your MOONWOMAN. Brace for impact! August 27th on @MTV @VMAs pic.twitter.com/WJsIYq7WiM