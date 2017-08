Endurfundir leikaranna í Titanic

Kvikmyndin Titanic á bráðum 20 ára afmæli, en myndin kom út þann 1. nóvember 1997. Aðalleikarar myndarinnar Leonardo DiCaprio, Kate Winslet og Billy Zane hittust nýlega og fór vel á með þeim við endurfundina.

Tilefnið var galakvöldverður í St. Tropez í Frakklandi, þar sem fjármunum var safnað í góðgerðarsamtök DiCaprio, en hann rekur samtök í eigin nafni sem safna fé til umhverfismála. Einn heppinn gestur átti til dæmis hæsta boð í kvöldverð með DiCaprio og Winslet.

Madonna og Lenny Kravitz sáu um að skemmta gestunum. Og gestalistinn var ekkert slor, en meðal gesta voru leikararnir Cate Blanchett, Emma Stone, Marion Cotillard, Tom Hanks, Jared Leto, Penélope Cruz, Kate Hudson, Tobey Maguire og Uma Thurman.

💗⭐️😍 A stunnning MADONNA takes a bow with Lenny Kravitz at the finale of Leonardo DiCaprio's fundraiser in St. Tropez (July 26 2017) #Video pic.twitter.com/SiwJrjP2Zq