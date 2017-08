Dirty Dancing 30 ára í lok ágúst

Þann 21. ágúst næstkomandi verður kvikmyndin Dirty Dancing 30 ára. Dirty Dancing, gerð eftir handriti Eleanor Bergstein, í leikstjórn Emilie Ardolino, var gerð fyrir lítið fé („low budget), gefin út af nýju stúdíói og skartaði engum stjörnum, nema Orbach, sem leikur föður Baby, en Orbach, sem lést 2004, var þekktur sviðs- og kvikmyndaleikari. Patrick Swayze og Jennifer Grey, sem þá voru frekar óþekkt, eru í aðalhlutverkum.

Dirty Dancing sló hins vegar rækilega í gegn og í lok árs 2009 var innkoma hennar 214 milljón dollarar á heimsvísu. Yfir milljón eintök hafa verið seld á VHS og DVD. Lögin úr myndinni hafa komið út á tveimur geisladiskum, sem náð hafa margfaldri platínusölu. Lagið (I´ve Had) The Time of My Life vann bæði Óskars- og Grammyverðlaun fyrir besta frumsamda lagið og Grammyverðlaun fyrir besta dúettinn. Árið 2004 kom Dirty Dancing: Havana Nights út, sem er einskonar forsaga myndarinnar, en engin sem kom að Dirty Dancing er í þeirri mynd. Samnefndur söngleikur hefur verið settur upp í Ástralíu, Evrópu og Bandaríkjunum við miklar vinsældir. Nokkrum sinnum hafa viðræður verið um að kvikmynda framhaldsmynd, en það hefur ekki orðið að veruleika. ABC sjónvarpsstöðin sýndi hinsvegar sjónvarpsmynd 24. maí síðastliðinn.

Hér eru 13 atriði sem þú vissir kannski ekki um Dirty Dancing. Það er því alveg tilvalið að setja myndina í tækið og horfa á og rifja myndina upp (sem aðdáendur myndarinnar, sem horfa á hana reglulega þurfa samt ekki að gera):

1) Í lokadanssenu myndarinnar þegar Swayze hoppar niður af sviðinu og byrjar að dansa, þá fer hann niður á hnén, og þegar hann lyftir öðru þeirra eru buxurnar hans skítugar á hnénu. Í næsta skoti eru þær hins vegar tandurhreinar aftur!

2) Senan með laginu How Do You Call Your Lover Boy? var ekki í handritinu. Grey og Swayze voru að hita upp og fíflast, en leikstjóranum fannst þetta svo skemmtilegt að hann hafði það með í myndinni. Þetta kallar maður að spinna.

3) Swayze og Grey höfðu unnið saman áður og þeim kom ekki alltaf saman. Swayze þurfti að sannfæra Grey um að vera með þar sem hún hataði hann meðan þau unnu að myndinni Red Dawn.

4) Val Kilmer var fyrst boðið aðalhlutverkið, en hann neitaði. Hann lék síðar meðal annars Jim Morrison í The Doors (1991) og Bruce Wayne/Batman í Batman Forever (1995).

5) Swayze voru boðnar sex milljónir dollara fyrir að endurtaka hlutverk Johnny í framhaldsmynd. Hann var ekki hrifinn af framhaldsmyndum og hafnaði því boðinu.

6) Hlátur/kitlsenan var ekki leikin. Grey var mjög kitlin og Swayze var súber pirraður.

7) Ástarsenan milli Johnny og Baby var klippt úr myndinni, en er með í 20 ára DVD afmælisútgáfu myndarinnar.

8) Swayze krafðist þess að leika í eigin áhættuatriðum og í timbursenunni var hann ítrekað að detta. Hann slasaði sig illa á hné og þurfti að tappa vökva af því vegna bólgu.

9) Engar nærmyndatökur eru af upplyftisenunni sem tekin var úti í vatni. Ástæðan er sú að senan var tekin í október og Grey og Swayze voru blá af kulda.

10) Sarah Jessica Parker reyndi við aðalhlutverkið og mætti í áheyrnarprufur. Sem betur fer fékk hún ekki hlutverkið, maður sér engan annan fyrir sér í hlutverki Baby aðra en Grey. Parker er best þekkt fyrir hlutverk hennar sem Carrie Bradshaw í sjónvarpsþáttunum Sex and the City.

11) Swayze hataði línuna „No one puts Baby in the corner“ og þurfti að bíta á jaxlinn til að koma henni frá sér.

12) Prufuáhorfendur hötuðu myndina og upphaflega stóð til að gefa hana bara út á myndbandi. Grey sagði á sínum tíma: „Þegar við vorum að gera myndina, þá leit út fyrir að hún væri svo öðruvísi, að enginn myndi koma og sjá hana og við værum bara að pína okkur fyrir ekkert.“

13) Í lokasenu myndarinnar þegar Baby er undirbúa sig, þá er hún í saumlausum brjóstahaldara í 80´s stíl, en í lokadansinum þá er hún í baklausum kjól og enginn brjóstahaldari sjáanlegur.

