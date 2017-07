The Dark Tower heimsfrumsýnd í Smárabíó Max

Margir segja The Dark Tower bókaseríuna meistarastykki Stephen King, þar á meðal hann sjálfur. Serían samanstendur af átta bókum sem komu út á árunum 1982 – 2012. Í þeim samtvinnast fantasía, vísindaskáldskapur, hryllingur og vestrinn, ásamt mörgum verka King. Það hefur lengi staðið til að mynda seríuna og núna loksins er kvikmyndin komin og verður heimsfrumsýnd á Íslandi þann 2. ágúst næstkomandi í Smárabíó Max.

Myndirnar verða hinsvegar þrjár og á eftir hverri þeirra verður framleidd sjónvarpssería sem brúa mun bilið milli kvikmyndanna. Sagan fjallar um byssumanninn og töffarann Roland Deschain, The Gunslinger, og ferðalag hans að hinum Myrka Turni, en hlutverk hans er að vernda turninn sem heldur heiminum saman. Byssumaðurinn stendur í eilífri baráttu við Walter O´Dim eða Svartklædda manninn, The Man in Black., sem er verri en djöfullinn sjálfur og hefur aðeins eitt markmið: að fella turninn. Örlög heimsins eru því í höndum byssumannsins, sem þarf að sigra baráttuna milli hins góða og hins vonda og bjarga turninum úr klóm svartklædda mannsins.

Það eru tíu ár síðan viðræður um tökur á myndunum byrjuðu og líkt og gerist á svo löngum tíma hafa margir verið orðaðir við við leikstjórn, handritsskrif og hestu hlutverk. Meðal þeirra sem orðaðir voru við hlutverk byssugarpsins voru Javier Bardem, Viggo Mortensen, Christian Bale og Hugh Jackman. Það er hins vegar Idris Elba sem hreppti hlutverkið. Matthew McConaughey er í hlutverki Svartklædda mannsins. Tom Taylor leikur hinn 11 ára gamla Jake Chambers, drenginn sem kynnist byssumanninum í hliðarheimi. Nikolaj Arcel leikstýrir og er einn handritshöfunda ásamt Akiva Goldsman, Jeff Pinkner og Anders Thomas Jensen.