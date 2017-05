Sara Dögg: Innsæið besti áttavitinn

Leikkonan Sara Dögg sýnir afbragðs frammistöðu í kvikmyndinni Ég man þig, sem gerð er eftir bók Yrsu Sigurðardóttur. Sara Dögg vinnur nú í tökum á Stellu Blómkvist og leikur síðan í Icelandic Sagas í Hörpu í sumar. Sara Dögg svarar spurningum Birtu.

Fædd og uppalin? Í sveit á Klettum í Skeiða- og Gnúpverjahreppi.

Mér finnst gaman að … vasast í hestum, sigla, ganga, stússast og leika mér með mínu fólki.

Síðasta kvöldmáltíðin? Ætli ég færi ekki bara yfir á tómum maga, væri örugglega að gera eitthvað annað en borða fyrir ferðalagið.

Brennd eða grafin? Held svei mér þá bara brennd, svo lengi sem það má dreifa mér út í buskann.

Hvað gerirðu milli kl. 17–19? Heimilið og fjölskyldan er í forgrunni á þessum tíma yfirleitt.

Samfélagsmiðlar eða dagblöðin? Finnst ekki gaman að dvelja of lengi við tölvuna og tækin, finnst skemmtilegra að hafa blað í hönd. Þetta er svona sitt á hvað, þegar ég nenni.

Hvað ertu með í vinstri vasanum? Enginn vasi!

Bjór eða hvítvín? Já, takk!

Hver stjórnar fjarstýringunni á þínu heimili? Einmitt ! Ekki ég svo mikið er víst.

Hvernig var fyrsti kossinn? Hann var bara svona hálfsaklaus og feiminn.

Hver væri titill ævisögu þinnar? There and back again, a human's tale.

Hver er draumabíllinn? Nú er ég kjaftstopp.

Fyrsta starfið? „Aðstoðarreiðkennari“ í reiðskóla, 11 ára minnir mig, þar sem maður lét börn gera jafnvægisæfingar á hestum, útreiðartúrar, aðstoð við eldamennsku, leika við krakka og leiðbeina.

Fallegasti staður á landinu? Sveitin og Elliðaey.

Hvaða ofurkraft værir þú til í að vera með? Væri alveg til í að fljúga. Gæti svo kannski á flugferðum sáldrað smá von þar sem engin von væri, þá myndu fleiri græða en ég.

Gist í fangaklefa? Neibb.

Húðflúr eða ekki? Neibb.

Hvaða leynda hæfileika hefur þú? Ussuss, ég væri alltof ánægð með mig að hafa einhverja hæfileika, ég gæti engan veginn haldið þeim leyndum.

Hvað fékk þig til að tárast síðast? Kærleikurinn.

Fyrirmynd í lífinu? Engin ákveðin fyrirmynd en get stöðugt lært af samferðafólki mínu og í sumum tilfellum hreinlega dáðst að því. Þegar á hólminn er komið er innsæið besti áttavitinn.

Hvaða sögu segja foreldrar þínir endurtekið af þér? Ætli sagan af því þegar við vinkonurnar stálumst á útihátíð eigi ekki vinninginn. En okkur til varnar þá vorum við búnar að fá leyfi. Bara ekki á þennan tiltekna stað!

Ertu með einhverja fóbíu? Já, fyrir öfund, baktali og almennum leiðindum.

Hver er besta ákvörðun sem þú hefur tekið? Ég er með slóð af misgáfulegum ákvörðunum en sú langbesta er þó að ákveða að fylgja hjartanu.

Furðulegasti matur sem þú hefur borðað? Maurar í Mexíkó.

Hvað er neyðarlegasta atvik sem þú hefur lent í? Topp 5 eru geymd kirfilega í fortíðinni en ég held að það finnist öryggismyndband af mér í húsgagnaverslun frá því í vetur þar sem ég var gleypt af svefnsófa sem ég var að prófa. Ég endaði á gólfinu hálf ofan í honum, með hann yfir mér og stuðningsaðili minn í þessari svaðilför endaði líka á gólfinu. Hún stóð ekki í fæturna fyrir hlátri. Lítið og saklaust, en uppspretta mikillar gleði fyrir suma.

Klukkan hvað ferðu á fætur? Yfirleitt 7.30.

Leigirðu eða áttu? Leigi.

Hvaða bók er á náttborðinu? The four insights, eftir Alberto Villoldo.

Með hverjum, lífs eða liðnum, myndir þú vilja verja einni kvöldstund? Ömmu minni Arndísi heitinni. Hún kæmi að handan, við héldumst í hendur föðmuðumst og hún myndi segja mér hvað hún hafi verið að gera hinum megin.

Hver er fyrsta endurminning þín? Dansandi á Markúsartorgi á sviði í Feneyjum um það bil tveggja ára. Skildi ekkert af hverju frænka mín vildi ekki koma með. Nokkrar minningarglefsur úr þessari ferð en þessi er alveg sérstök þar sem tilfinningin var svo sterk, allt algjörlega framandi. Finnst eins og ég muni líka eftir því að liggja í vagni í forstofunni en það er kannski full langt seilst.

Lífsmottó? Finnst ágætt þegar ég þarf á því að halda að muna að það eru ekki hlutirnir sem svekkja okkur heldur afstaða okkar til þeirra. Hvaða viðhorf ég vel til mín, annarra og lífsins hefur allt með það að gera hvernig mér mun líða.

Uppáhaldsútvarpsmaður/-útvarpsstöð? Rás 1, oftast. Svo flækist ég á milli stöðva í bílnum eða set disk í.

Uppáhalds matur/-drykkur? Já, takk. Elska góðan mat og drykk allt frá kjötsúpu til humars og vatni til kampavíns, get þó gleymt því að borða svo klukkutímum skiptir.

Uppáhalds tónlistarmaður/-hljómsveit? Enginn lengur uppáhalds í þessari deild. Hér gildir alfarið augnablikið og stemningin. Allt frá klassík, djass, óperu, rokki til popps og hugleiðslutónlistar.

Uppáhaldskvikmynd/-sjónvarpsþættir? Frá því ég sá hana fyrst þá er English Patient í uppáhaldi.

Uppáhaldsbók? Vígslan, eftir Elisabeth Haich.

Uppáhaldsstjórnmálamaður? Er manneskja sem mig langar að bera traust til.

