Hjálmar bjargaði Sölku Sól af götunni

Hér kemur lítil sæt saga. 🐶 Fyrir nokkrum vikum var mér bent á auglýsingu inná dýrahjálp.is þar sem að lítill hvolpur að nafni Salka Sól hafði verið skilin eftir úti af fyrri eiganda og vantaði nýtt heimili. Ég hringdi í pabba sem ákvað að fara að skoða litlu Sölku Sól. Við urðum strax ástfangin af litla hvolpinum og tókum hana með okkur heim til mömmu og pabba. Þar sem það er kannski erfitt að hafa tvær Sölku Sólar í fjölskyldunni var henni gefið nafnið Saga, þar sem henni fylgir svo falleg saga. Saga unir sér vel hjá foreldrum mínum og ég er í skýjunum með þennan nýja fjölskyldu meðlim.

