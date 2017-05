Fullar sættir hjá Jolie og Voight

Lengi var afar kalt milli feðginanna Angelinu Jolie og Jon Voight en um tíma töluðust þau ekki við. Kuldinn var aldrei meiri en árið 2002 en þá sagði Voight að dóttir sín ætti við alvarleg andleg veikindi að glíma. Sama ár lét Jolie fjarlægja Voight-eftirnafn sitt úr öllum opinberum pappírum. Smám saman skánaði sambandið og nú bendir allt til þess að það sé orðið ljómandi gott. Nýlega sáust feðginin borða saman á sushi-stað með fjórum af sex börnum Jolie þar sem skipst var á gjöfum. Nokkrum dögum siðar sagði Voight við blaðamann að Jolie væri dásamleg móðir.

Jolie er dóttir Voight og Marciu Bertrand sem var önnur eiginkona hans. Leikarinn yfirgaf Bertrand þegar Jolie var tæplega eins árs. Bertrand lést 56 ára gömul eftir margra ára baráttu við krabbamein. Jolie hefur ávallt haft minningu móður sinnar í heiðri, en minna hefur farið fyrir hrifningu hennar á föðurnum.

Jon Voight leikur í fimmtu þáttaröðinni af Ray Donovan en sýningar hefjast í ágúst. Ný mynd Angelinu Jolie, First They Killed My Father, verður sýnd í haust á Netflix. Myndin var tekin upp í Kambódíu og er byggð á endurminningum Loung Ung sem komu út árið 2006, en þar segir hún frá hryllingnum sem hún upplifði á tímum Rauðu kmeranna. Jolie leikstýrir myndinni og fimmtán ára sonur hennar, Maddox, var henni til aðstoðar.

Viltu lesa meira? Þú getur strax lesið þessa grein og aðrar í heild sinni hér á DV.is með því að ýta á „Sjá meira“ og nýta þér hagstæða áskriftartilboð frá aðeins 928 kr. á mánuði. Sjá meira »