MYNDI VILJA KVÖLDSTUND MEÐ LENNON

Eyjólfur Kristjánsson hefur verið í framvarðarsveit íslenskra dægurlagaflytjenda um árabil og hefur sent frá sér fjölmörg lög sem heillað hafa þjóðina. Eyjólfur verður með tónleika á Rosenberg 6. maí næstkomandi, en hann hefur ekki flutt eigin lög á tónleikum í Reykjavík í tólf ár. Með honum verða hljómsveit og gestir og má búast við toppstemningu hjá Eyfa. Eyfi svarar spurningum vikunnar.

FÆDDUR OG UPPALINN? 17. apríl 1961 í Reykjavík.

MÉR FINNST GAMAN AÐ …? … fara út að borða.

SÍÐASTA KVÖLDMÁLTÍÐIN? Steik og rautt.

BRENNDUR EÐA GRAFINN? Hvorugt.

HVAÐ GERIRÐU MILLI KL. 17–19? Er ekki 5 bíó málið.

SAMFÉLAGSMIÐLAR EÐA DAGBLÖÐIN? Bæði.

HVAÐ ERTU MEÐ Í VINSTRI VASANUM? Ekkert.

BJÓR EÐA HVÍTVÍN? Bæði.

HVER STJÓRNAR FJARSTÝRINGUNNI Á ÞÍNU HEIMILI? Ég.

HVERNIG VAR FYRSTI KOSSINN? Draumkenndur.

HVER VÆRI TITILL ÆVISÖGU ÞINNAR? Fávitinn.

HVER ER DRAUMABÍLLINN? Range Rover Autobiography.

FYRSTA STARFIÐ? Lyftustrákur í Kerlingarfjöllum.

FALLEGASTI STAÐUR Á LANDINU? Vestmannaeyjar.

HVAÐA OFURKRAFT VÆRIR ÞÚ TIL Í AÐ VERA MEÐ? Tímaflakk.

GIST Í FANGAKLEFA? Nei.

STURTA EÐA BAÐ? Sturta.

HÚÐFLÚR EÐA EKKI? Ekki.

HVAÐA LEYNDA HÆFILEIKA HEFUR ÞÚ? Ef ég segi frá, þá eru þeir ekki leyndir lengur.

HVAÐ FÉKK ÞIG TIL AÐ TÁRAST SÍÐAST? Laukskurður.

FYRIRMYND Í LÍFINU? Faðir minn.

HVAÐA SÖGU SEGJA FORELDRAR ÞÍNIR ENDURTEKIÐ AF ÞÉR? Enga lengur, enda bæði látin fyrir alllöngu síðan, en voru bæði montin af tónlistarmanninum mér.

ERTU MEÐ EINHVERJA FÓBÍU? Nei.

HVER ER BESTA ÁKVÖRÐUN SEM ÞÚ HEFUR TEKIÐ? Að skilja ekki við eiginkonu mína.

FURÐULEGASTI MATUR SEM ÞÚ HEFUR BORÐAÐ? Dúfa í Þýskalandi.

HVAÐ ER NEYÐARLEGASTA ATVIK SEM ÞÚ HEFUR LENT Í? Man ekki eftir neinu sérstöku, nema ég man öll andlit, en ekki nöfn, getur verið neyðarlegt stundum.

KLUKKAN HVAÐ FERÐU Á FÆTUR? 07.45.

LEIGIRÐU EÐA ÁTTU? Ég bara veit það ekki.

HVAÐA BÓK ER Á NÁTTBORÐINU? Aflausn eftir Yrsu.

MEÐ HVERJUM LÍFS EÐA LIÐNUM MYNDIR ÞÚ VILJA VERJA EINNI KVÖLDSTUND? John Lennon.

HVER ER FYRSTA ENDURMINNING ÞÍN? Hlaupa með pabba úti í garði 17. júní 1964.

LÍFSMOTTÓ? „Þú lifir aðeins einu sinni.“

UPPÁHALDSÚTVARPSMAÐUR/-STÖÐ? Ívar Guðmundsson/Hringbraut.

UPPÁHALDSMATUR/-DRYKKUR? Rjúpur/Rauðvín.

UPPÁHALDSTÓNLISTARMAÐUR/-HLJÓMSVEIT? Stefán Hilmarsson/Moses Hightower.

UPPÁHALDSKVIKMYND/-SJÓNVARPSÞÆTTIR? Once Upon A Time In The West/Game Of Thrones.

UPPÁHALDSBÓK? Bankabókin mín.

UPPÁHALDSSTJÓRNMÁLAMAÐUR? Steingrímur Hermannsson.

