Vinir minnast Demme

Leikstjórinn Jonathan Demme lést nýlega, 73 ára gamall, á heimili sínu og hjá honum voru eiginkona hans og þrjú börn. Hann er þekktastur fyrir myndirnar Silence of the Lambs og Philadelphia. Dánarmein hans var krabbamein.

„Hann var svo kraftmikill að það hefði þurft hvirfilbyl til að hemja hann,“ sagði Jodie Foster í yfirlýsingu. Meðleikari hennar í Silence of the Lambs, Anthony Hopkins, lýsti einnig yfir hryggð sinni og sagði: „Hann var meðal þeirra bestu og virkilega góður náungi með stóra sál.“ Leikstjóri Moonlight, Barry Jenkins, sagði: „Hann lifði í ást. Og hvílir í friði.“ Leikstjórinn Martin Scorsese sagði: „Í huga mínum var hann síungur. Ungur vinur minn. Ég get ekki sætt mig við að hann sé farinn.“ Tom Hanks, sem Demme leikstýrði í Philadelphia, sagði: „Jonathan kenndi okkur hversu stórt hjarta manneskju getur verið og hvernig það vísar okkur veginn í lífinu og því sem við tökum okkur fyrir hendur.“

Demme hafði mikinn áhuga á tónlist, sérstaklega rokktónlist. Tónlist lék gjarnan stórt hlutverk í myndum hans og ein af þeim síðustu var myndin var Ricki and the Flash þar sem Meryl Streep lék roskna poppstjörnu. Myndin vakti litla athygli. Demme gerði heimildamyndir og í allnokkrum þeirra var fjallað um mannréttindabaráttu. Hann leikstýrði tónlistarmyndböndum, þar á meðal fyrir Bruce Springsteen. Hann hlaut Óskarsverðlaunin fyrir leikstjórn sína á Silence of the Lambs.