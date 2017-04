FAST AND THE FURIOUS 8 HEFST Á KÚBU

Nýjasta mynd kvikmyndaseríunnar Fast and the Furious og sú áttunda í röðinni, The Fate of the Furious, er nú í sýningu í kvikmyndahúsum hér á landi, sem og erlendis. Myndin hefur fengið feiknagóðar viðtökur hjá kvikmyndaaðdáendum og þykir hafa endurvakið eiginleika fyrstu myndanna, en serían dalaði aðeins um miðbik hennar. Í FF8 ferðast hópurinn heimshorna á milli til að koma í veg fyrir hamfarir á heimsvísu.

Myndin er veisla fyrir aðdáendur flottra og hraðskreiðra bíla, fallegra sköllóttra manna og föngulegra kvenna. Sagan hefst á Kúbu og fyrsti kappaksturinn á sér stað í höfuðborginni Havana. Ljósmyndari blaðsins hefur margoft ferðast til Kúbu og fangað þar stemningu eyjunnar, sem hér getur að líta í máli og myndum. Það er um að gera fyrir kvikmyndaaðdáendur að skella sér í bíó með popp og kók og upplifa rússíbanaferð FF8 með eigin augum.

