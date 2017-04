10 stjörnur sem horfa ekki á eigin bíómyndir

Einhverjir kynnu að halda að stórleikararnir í Hollywood séu svo uppteknir af sjálfum sér að þeir liggi yfir eigin bíómyndum. Kannski er raunin sú í einhverjum tilfellum en alls ekki öllum. Hér má sjá dæmi um tíu leikara sem margir hverjir reyna að forðast eins og heitan eldinn að horfa á eigin bíómyndir.

1.) Jared Leto

Þessi bandaríski leikari hefur í mörg horn að líta enda er hann einnig rokkstjarna í hljómsveitinni Thirty Seconds to Mars. Leto fékk Óskarsverðlaun fyrir besta leik í aukahlutverki í myndinni Dallas Buyers Club árið 2014. Leto viðurkenndi í viðtali við New York Times eftir að hann fékk verðlaunin að hann hefði ekki séð myndina. „Ég hef aldrei horft á myndina. Ég mun gera það einhvern tímann en hún mun aldrei standa undir þeim væntingum sem ég geri til hennar,“ sagði hann.

2.) Julianne Moore

Óskarsverðlaunaleikkonan Julianne Moore hefur leikið í fjölmörgum frábærum myndum í gegnum árin, til dæmis The Big Lebowski, Still Alice og The Hours. Líklegt er þó að Moore hafi ekki séð neina þeirra, enda finnst henni ekki sérlega skemmtilegt að horfa á bíómyndir. „Ég hef ekki séð neina af mínum myndum. Mér finnst skemmtilegra að leika í myndum en að horfa á þær.“

3.) Joaquin Phoenix

Joaquin Phoenix þykir nokkuð skrautlegur karakter þótt enginn efist um hæfileika hans á hvíta tjaldinu. Hann viðurkenndi, ekki alls fyrir löngu, að hann hefði aðeins séð tvær af myndum sínum. „Paul Thomas Anderson (leikstjórinn) fékk mig til að horfa á The Master og svo sá ég Her. Þetta eru einu tvær myndirnar sem ég hef séð. Ég hélt að ég væri orðinn nógu þroskaður til að geta horft á myndirnar, áttað mig betur á hvað ég gæti gert betur, en þetta er eitthvað sem ég á mjög erfitt með.“

4.) Angelina Jolie

Þó að starfsframi leikara geti ákvarðast af ákveðnum hlutverkum sem þeir taka að sér hafa þeir í raun lítil völd þegar kemur að sjálfum myndunum. Angelina Jolie virðist ekki vera sérstaklega hrifin af því hvað hún hefur í raun lítil völd. „Sem leikari er svo margt sem þú getur ekki haft áhrif á. Oft hef ég verið grautfúl með þær myndir sem ég hef leikið í. Stundum hef ég séð þær og ekki upplifað neina tengingu við þær og stundum hef ég ekki einu sinni horft á þær,“ sagði Jolie við Telegraph.

5.) Jesse Eisenberg

Eisenberg hefur leikið í mörgum góðum myndum þrátt fyrir ungan aldur. Nægir í því samhengi að nefna Zombieland og The Social Network. En Eisenberg horfir ekki á þær myndir sem hann leikur í af einfaldri ástæðu. „Mér finnst ekki gaman að horfa á sjálfan mig. Mér finnst gaman að horfa á aðra leikara. Þetta er skrýtið,“ sagði hann í samtali við Moviepilot.

6.) Johnny Depp

Johnny Depp hefur leikið í ótal myndum á ferli sínum og er hann einn tekjuhæsti kvikmyndaleikari heims. En Depp horfir ekki á eigin myndir því hann telur að það gæti haft neikvæð áhrif á það hvernig hann túlkar ólík hlutverk í öðrum myndum. „Ég tók þá ákvörðun fyrir löngu að það væri betra fyrir mig að horfa ekki á myndirnar mínar. Það er synd því þá sérðu ekki heldur hvernig mótleikarar þínir og vinir standa sig. En ég held að það myndi bara skaða mig.“

7.) Reese Witherspoon

Þessi flotta leikkona hefur leikið í fleiri tugum mynda á blómlegum ferli. Hún segist ekki horfa á eigin myndir af þeirri einföldu ástæðu að henni finnst skrýtið að sjá sig á hvíta tjaldinu. „Ég þjáist af algjöru minnisleysi varðandi þær myndir sem ég hef leikið í. Ef ég horfði á eigin myndir myndi ég fyllast sjálfshatri í hvert einasta skipti. Ég hef vissulega séð glefsur en man sjaldnast eftir atriðunum sem ég lék í.“

8.) Emma Stone

Emma Stone er kannski ekki þessi dæmigerða leikkona sem horfir ekki á neina af þeim myndum sem hún leikur í. En hún hefur ekki enn horft á myndina sem kom henni á kortið, ef svo má segja, Easy A. Ástæðan er sú að henni fannst hún leiðinleg og skemmti sér ekki sérstaklega vel meðan á tökum stóð. „Þegar tökum lauk leið mér eins og heilu húsi hefði verið lyft af herðum mér,“ sagði Emma í viðtali og bætti við að á þessum tíma hafi hún verið í ákveðinni krísu í einkalífinu.

9.) Javier Bardem

Javier Bardem segist ekki geta horft á sjálfan sig í sjónvarpi eða á hvíta tjaldinu. „Sú staðreynd að mér finnist gaman að skapa karaktera þýðir ekki að ég hafi gaman af því að horfa á þá karaktera. Ég get ekki horft á þetta nef, hlustað á þessa rödd eða horft á þessi fáránlegu augu. Ég get það ekki.“

10.) Meryl Streep

Meryl Streep hefur leikið í hátt í hundrað myndum á ferli sínum og unnið til þrennra Óskarsverðlauna. Streep segist ekki horfa á eigin myndir vegna þess að hún sé meira fyrir að horfa fram á veginn en í baksýnisspegilinn. Þá segir hún að tíma hennar sé betur varið í annað en að horfa á myndir sem hún veit hvernig enda.