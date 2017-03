Klipið í rassinn á Sölku á árshátíð Icelandair: „Fokk you dóni“

Söngkonan Salka Sól Eyfeld varð fyrir áreitni rétt áður en hún steig á svið á árshátíð Icelandair á laugardagskvöldið. Á Twitter segir Salka: „Til mannsins sem kleip í rassinn á mér rétt áður en ég labbaði uppá svið á Iceland Air árshátíðinni í gær: fokk you dóni.“

Eftir henni er haft á Vísi að hún hafi orðið mjög hissa. Þetta hafi verið ömurlegt. Þegar hún var í þann mund að fara upp á svið, hafi maður á fertugsaldri gengið framhjá henni og gripið hana í rassinn.

Hún segir að ef hún hefði haft tíma hefði hún stoppað hann og spurt hvað honum gengi til. Honum hafi fundist þetta sniðugt. „Ég þurfti bara að fara upp á svið og byrja á laginu. Það hvarflaði að mér, því ég hélt á hljóðnema, að láta hann heyra það fyrir framan allan salinn en ég ákvað að láta það vera. The show must go on.“

Hún segir þetta ekki í fyrsta sinn sem hún lendi í atviki sem þessu. Venjulega snúi hún sér við og spyrji hvað sé að viðkomandi. Til þess hafi ekki gefist tími í þett sinn. „Ég vona að hann sjái þetta,“ hefur Vísir eftir söngkonunni.