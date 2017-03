Lily Collins fyrirgefur föður sínum

Leikkonan Lily Collins er ein af fimm börnum tónlistarmannsins Phil Collins. Hin 27 ára gamla leikkona hefur notið mikillar velgengni og fékk Golden Globe-tilnefningu fyrir leik sinn í myndinni Rules Don't Apply. Hún sendi nýlega frá sér bók þar sem hún fjallar meðal annars um samband sitt við föður sinn og segist fyrirgefa honum fyrir að hafa ekki verið sá faðir sem hún hafði ætlast til að hann væri. Lily lýsir því hversu erfitt var að búa fjarri föður sínum og segir að mesta óöryggi sitt stafi af sambandsleysinu við hann.

Phil Collins er þrígiftur og Lily er dóttir hans af öðru hjónabandi. Hún var fimm ára gömul þegar foreldrar hennar skildu. Eftir það sá hún föður sinn einungis í skólafríum. Lily segist hafa glímt við átröskun og tengir það skilnaði föður hennar og þriðju eiginkonu hans, Orianne Cevey, árið 2008, en Cevey fékk 25 milljónir punda í sinn hlut við skilnaðinn. „Ég gat ekki tekist á við sársaukann og óróann sem fylgdi skilnaði föður míns,“ segir Lily í bókinni sem er í ritgerðarformi og ber titilinn Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me. Faðir hennar tók nýlega aftur saman við þriðju eiginkonu sína en þau eiga saman tvo syni.