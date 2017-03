Joni Sledge úr Sister Sledge er látin

Joni Sledge söngkonan sem er þekktust fyrir að hafa sungið diskó smellinn We Are Family er látin 60 ára að aldri. BBC greinir frá.

Sledge stofnaði hljómsveitina Sister Sledge ásamt systrum sínum árið 1971 og átti hlómsveitin mikilla vinsælda að fagna.Lagið We are Family var tilnefnt til Grammy verðlana og seldist í yfir milljón eintökum eftir að það kom út árið 1978. Sister Sledge voru einnig þekktar fyrir smelli eins og He's the Greatest Dancer, Lost in Music og ábreiðu af Motown laginu My Guy.

Joni Sledge fannst látin á heimili sínu í Pheonix að sögn fjölmiðlafulltrúa hennar. Hún hafði ekki átt við veikindi að stríða og dánarorsökin er ókunn. Hún lætur eftir sig uppkominn son.