Fór á kostum á Ofurskálinni

Lady Gaga fór á kostum í hálfleik í Ofurskálinni (e. Super Bowl) á sunnudagskvöldið, þar sem hún skemmti gestum með söng og framkomu. Hún tók flest sín þekktustu lög, svo sem Poker Face, Born This Way, Telephone, Just Dance og Bad Romance. Sýningin virtist falla vel í kramið hjá áhorfendum sem í kjölfarið urðu vitni að magnaðasta viðsnúningi í sögu Ofurskálarinnar, þegar The New Orleans Patriots sneru taflinu við úr vonlausri stöðu gegn Atlanta Falcons.

Lady Gaga fór varlega í pólitískar yfirlýsingar, sem hún hefur stundum verið óhrædd við að flagga.