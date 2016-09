Heiða Rún missti út úr sér blótsyrði í beinni

Leikkonan Heiða Rún Sigurðardóttir, sem slegið hefur í gegn fyrir túlkun sína á Elizabeth í sjónvarpsþáttunum Poldark, missti út úr sér blótsyrði í viðtali í sjónvarpsviðtali í gærmorgun.

Heiða var í léttu viðtali ásamt samleikara sínum Luke Norris. Þau voru að ræða veðrið á tökustað en tökur fara fram á heimaslóðum Phillip Schofield þáttatstjórnanda. „Ég er nýkomin þaðan. Það var mígandi rigning (e. It was pissing it down),“ sagði Heiða í léttum dúr en áttaði sig fljótt á því að ekki þykir viðeigandi að segja „pissing“ í bresku sjónvarpi. Hún varð hin vandæðalegasta um stund.

Þáttastjórnendurnir höfðu gaman að en Philip baðst þó afsökunar. „Afsakið þetta, annan daginn í röð“ sagði hann en nýsjálenski leikarinn Sam Neill hafði daginn áður sagst hafa verið hálf fullur (e. half pissed).

Daily Mail grípur málið á lofti.

Viðtalið er hið skemmtilegasta en í því ræðir Heiða meðal annars um þegar hún bauð samleikurum sínum í heimsókn til Íslands. Þau dvöldu í sumarbústað ömmu hennar og urðu vitni að norðurljósum.