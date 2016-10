Grant þolir ekki sjálfan sig á hvíta tjaldinu

Hugh Grant var hógværðin uppmáluð þegar hann tók við heiðursverðlaunum, Golden Icon Award, í Zurich, fyrr í vikunni. Grant hefur fengið gríðarlega góða dóma fyrir leik sinn í myndinni Florence Foster Jenkins þar sem hann leikur á móti Meryl Streep sem sömuleiðis hefur fengið lof fyrir leik sinn. Myndin fjallar um gjörsamlega hæfileikalausa en auðuga konu sem leigir Carnegie Hall til að halda þar óperutónleika. Grant leikur eiginmann hennar.

Grant ber mikið lof á Streep og kallar hana sannan snilling. Hann sagði að það hefði verið ógnvekjandi tilhugsun að leika á móti leikkonu sem hefði verið tilnefnd 19 sinnum til Óskarsverðlauna og bætti við: „En ef maður spilar tennis á móti Roger Federer þá spilar maður betur en venjulega.“ Leikarinn er þekktur fyrir að gera miklar kröfur til sjálfs sín og er mikill fullkomnunarsinni. Hann segist ekki þola að sjá sig á hvíta tjaldinu. „Það er eins og þegar maður hlustaði á eigin rödd á símsvara í gamla daga, manni varð ómótt. Og að horfa á sjálfan sig í mynd er 50 sinnum verra,“ segir hann.

Grant, sem er 56 ára, segist vera orðinn of gamall til að leika í rómantískum gamanmyndum, hann kunni best við að leika illmenni eða flókna persónuleika, eins og hann gerir í Florence Foster Jenkins. Hann segist hafa lært mikið af því að leika í þeirri mynd og nefnir einnig About a Boy sem lærdómsríka reynslu.