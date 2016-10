Íslenska auglýsingastofan vann fjögur gull og Grand Prix verðlaun á Euro Effie hátíðinni

Íslenska auglýsingastofan hlaut í gærkvöldi fern Euro Effie verðlaun fyrir „Ask Guðmundur“ herferðina, sem er hluti af Inspired by Iceland herferð Íslandsstofu. Íslenska auglýsingastofan var tilnefnd til fjögurra verðlauna og sigraði í öllum flokkum og fékk að auki sérstök Grand Prix dómaraverðlaun.

Það er í fyrsta sinn í sögu Euro Effie verðlaunanna sem slíkt gerist. Herferðin er þegar orðin ein verðlaunaðasta ferðaþjónustuherferð heims, en hún vann Gull Euro Effie árin 2011 og 2013. Verðlaunin voru afhent við hátíðlega athöfn í Brussel í Belgíu í gærkvöldi.

Ask Guðmundur var tilnefnd og sigraði í fjórum ólíkum flokkum Best demonstration of integrated effectiveness Herferðir birtar í ólíkum miðlum með sama eða sambærilegum árangri óháð miðli David Vs Goliath Herferðir sem markaðssetja sig í umhverfi þar sem samkeppni við stór fyrirtæki og vörumerki er mikil Leisure & Entertainment Herferðir sem markaðssetja tómstundir, skemmtun, ferðalög og fleira Small Budget Herferðir sem hafa sýnt fram á árangur þrátt fyrir tiltölulega lágar framleiðsluupphæðir

Ask Guðmundur, The Human Search Engine, var samfélagsmiðladrifin herferð sem gerði notendum kleift að spyrja ólíka Íslendinga, sem allir bera nafnið Guðmundur eða Guðmunda, um Ísland, hefðir, náttúru og menningu. Hver landshluti tefldi fram sínum eigin Guðmundi sem sá svo um að svara þeim spurningum sem bárust. Áhugafólk um Ísland gat þannig fengið ítarlegar, raunsannar og skemmtilegar upplýsingar frá alvöru fólki. Herferðinni bárust yfir 1000 spurningar frá meira en 50 löndum víðs vegar um heiminn. Yfir 100 þessara spurninga var svarað með sérstökum myndböndum sem dreift var á samfélagsmiðlum og má sjá þau á YouTube-rás Inspired by Iceland. Íslenska auglýsingastofan vann herferðina í nánu samstarfi við The Brooklyn Brothers í London og byggir útfærsla hennar á samstarfi opinberra aðila og íslenskrar ferðaþjónustu og er Íslandsstofa framkvæmdaraðili.

Euro Effie verðlaunin eru ein virtustu auglýsingaverðlaun heimsins og var verið að veita þau í 20. sinn. Dómnefndin var að venju skipuð fagfólki með markaðs- og auglýsingareynslu, en aðilar dómnefndar eru gífurlega reyndir á sínu sviði. Lokaval dómnefndar um fjórar tilnefningar vegna „Ask Guðmundur“ byggði á hugmyndunum og útfærslu, en að langmestu á mælanlegum árangri þeirra herferða sem hljóta tilnefningu. Það er ekki síst þannig sem þessi verðlaun eru aðgreind frá öðrum auglýsingaverðlaunum. Þær kröfur eru gerðar að herferðir hafi birst í að minnsta kosti tveimur Evrópulöndum árið 2015, auk þess sem færa þarf sterk rök fyrir árangri herferðanna svo þær séu teknar til greina.