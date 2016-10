Ben Stiller dásamar Ólaf Darra: „Ótrúlegur leikari“

Augljóst er að Hollywoodstjarnan Ben Stiller hefur miklar mætir á Ólafi Darra Ólafssyni. Nýlegt Twitter færsla stjörnunnar ber þess glöggt vitni.

„Þessi gaur er ótrúlegur leikari“ ritar Stiller um leið og lætur fylgja með hlekk á færslu um hlutverk Ólafs Darra í bresku sjónvarpsþáttunum The Missing sem sýndir eru á BBC.

This guy is an amazing actor. https://t.co/ADiMapb2X4