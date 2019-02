Stjörnurnar stóðu upp fyrir Queen á Óskarnum

Hljómsveitin Queen, með Idol-stjörnurna Adam Lambert við hljóðnemann, opnaði Óskarsverðlaunahátíðina í nótt með lögunum We Will Rock You og We Are the Champions.

Það má með sanni segja að frammistaða sveitarinnar hafi vakið mikla lukku meðal A-lista fólksins í Hollywood og stóðu stjörnurnar upp og klöppuðu fyrir hljómsveitinni.

Þetta var gott kvöld í alla staði fyrir Queen þar sem kvikmyndin um sveitina, Bohemian Rhapsody, fékk fern verðlaun á hátíðinni og var aðalleikarinn Rami Malek, sem túlkaði Freddie Mercury, til dæmis kosinn besti leikarinn í aðalhlutverki.

Sjáið frammistöðu Queen á Óskarnum í myndbandinu hér fyrir neðan: